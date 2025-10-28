A vállalkozó-politikus 2024-ben vádalkut között az ellene zajló eljárásban
A rendőrség befolyásolásával vádolják Matovičot és Lipšicet
Sajtótájékoztatót tartott Zoroslav Kollár új pártja, a Jog az Igazságra (Právo na Pravdu, PNP). Az üzletember szerint az előző miniszterelnök törvénytelen eszközökkel igyekezett lejáratni.
Az egyelőre még polgári társulásként működő, de bejegyzés alatt álló párt vezetője huzamosabb ideje aktív az interneten, Robert Ficót és a korábbi kormányokat is bírálja. Kollár egy ideje közéleti szereplő is amellett, hogy jogász és üzletember. A Matovič-kormány ténykedése alatt azért került a hírekbe, mert állítólag lefizette a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) korábbi igazgatóját azért cserébe, hogy ne vizsgálják a tevékenységeit. A 2023-as választás előtt névrokona, Boris Kollár, a Sme rodina vezetője ellen folytatott személyes hadjáratot.
Összeesküvés?
Zoroslav Kollár délelőtt Igor Matovič egykori kormányfő, Daniel Lipšic ügyvéd, a Különleges Ügyészség volt vezetője, valamint több, a kormány holdudvarába tartozó személy összefonódásairól beszélt. A politikus meg van győződve arról, hogy az egykori miniszterelnök személyesen avatkozott be az ellene zajló vizsgálatokba és ezt több üzenet is bizonyítja.
Matovič a bemutatott üzenetek szerint aktívan törekedett a vállalkozó és több más személy börtönbe küldésére, illetve vagyonuk elkobzására.
A PNP az ügy kapcsán büntetőfeljelentést tesz és a nemzetközi intézményeket is értesíti a jogsértésről. Kollár szerint az üzenetek bizonyítják, hogy a szlovák jogállam leépült és Robert Fico kormányra kerülése után sem sikerült helyreállítani. Kollár szerint a precedens nélküli üzengetés az ötvenes évek Csehszlovákiája, valamint a jelenlegi Észak-Korea gyakorlatát idézi.
Az érintettek cáfolnak
Maga Lipšic rövid reakciójában teljes képtelenségnek nevezte Kollár állításait. Igor Matovič a Szlovákia mozgalom részéről küldött állásfoglalást a sajtónak az elhangzottakkal kapcsolatban, szintén cáfolta a vádakat.
"Senkivel sem kommunikáltam 2020 és 2023 között egyetlen rendőrségi vizsgálat ügyében sem, ahogy a vizsgálati iratokat sem tartottam kézben" - fejtette ki a politikus, aki úgy gondolja, már évek óta küzd a politika és a rendőrség szétválasztásáért. Matovič egyben állítja, ha valós bizonyítékok léteznek mindennek az ellenkezőjéről, akkor "azonnal" távozik a politikából.
A volt miniszterelnök szerint Kollár bűnözőkkel áll kapcsolatban és rámutatott, jogerősen el is ítélték. A pártját a Smer csalódott választóinak becsatornázására szolgáló eszközként látja, amely Robert Fico érdekeit szolgálja. Úgy véli, a PNP sajtótájékoztatója Fico elkeseredettségének a jele.
