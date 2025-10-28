A rendőrség befolyásolásával vádolják Matovičot és Lipšicet

Az egyelőre még polgári társulásként működő, de bejegyzés alatt álló párt vezetője huzamosabb ideje aktív az interneten, Robert Ficót és a korábbi kormányokat is bírálja. Kollár egy ideje közéleti szereplő is amellett, hogy jogász és üzletember. A Matovič-kormány ténykedése alatt azért került a hírekbe, mert állítólag lefizette a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) korábbi igazgatóját azért cserébe, hogy ne vizsgálják a tevékenységeit. A 2023-as választás előtt névrokona, Boris Kollár, a Sme rodina vezetője ellen folytatott személyes hadjáratot.

Összeesküvés?

Zoroslav Kollár délelőtt Igor Matovič egykori kormányfő, Daniel Lipšic ügyvéd, a Különleges Ügyészség volt vezetője, valamint több, a kormány holdudvarába tartozó személy összefonódásairól beszélt. A politikus meg van győződve arról, hogy az egykori miniszterelnök személyesen avatkozott be az ellene zajló vizsgálatokba és ezt több üzenet is bizonyítja.

Matovič a bemutatott üzenetek szerint aktívan törekedett a vállalkozó és több más személy börtönbe küldésére, illetve vagyonuk elkobzására.

A PNP az ügy kapcsán büntetőfeljelentést tesz és a nemzetközi intézményeket is értesíti a jogsértésről. Kollár szerint az üzenetek bizonyítják, hogy a szlovák jogállam leépült és Robert Fico kormányra kerülése után sem sikerült helyreállítani. Kollár szerint a precedens nélküli üzengetés az ötvenes évek Csehszlovákiája, valamint a jelenlegi Észak-Korea gyakorlatát idézi.

Az érintettek cáfolnak

Maga Lipšic rövid reakciójában teljes képtelenségnek nevezte Kollár állításait. Igor Matovič a Szlovákia mozgalom részéről küldött állásfoglalást a sajtónak az elhangzottakkal kapcsolatban, szintén cáfolta a vádakat.

"Senkivel sem kommunikáltam 2020 és 2023 között egyetlen rendőrségi vizsgálat ügyében sem, ahogy a vizsgálati iratokat sem tartottam kézben" - fejtette ki a politikus, aki úgy gondolja, már évek óta küzd a politika és a rendőrség szétválasztásáért. Matovič egyben állítja, ha valós bizonyítékok léteznek mindennek az ellenkezőjéről, akkor "azonnal" távozik a politikából.

A volt miniszterelnök szerint Kollár bűnözőkkel áll kapcsolatban és rámutatott, jogerősen el is ítélték. A pártját a Smer csalódott választóinak becsatornázására szolgáló eszközként látja, amely Robert Fico érdekeit szolgálja. Úgy véli, a PNP sajtótájékoztatója Fico elkeseredettségének a jele.