Maroš Žilinka legfőbb ügyész a jövő héten bejelenti a mentőállomásokra kiírt pályázat ellenőrzésének eredményét. Žilinka ezt a közösségi hálón közölte. A legfőbb ügyészség azt vizsgálta, mindenben a törvények szerint járt-e el az egészségügyi minisztérium a pályázat során.
Žilinka ismerteti a mentőállomásokra kiírt pályázat ellenőrzésének eredményét
Az Egészségügyi Mentőszolgálat Operatív Központja (OS ZZS) májusban írt ki pályázatot a mentőállomások működtetésére. Az ellenzék és a kormánykoalíció egy része is átláthatatlannak nevezte a kiírást, végül azt augusztusban az operatív központ törölte.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Korábbi cikkek a témában
2025. 10.30.
A főügyész is visszasírja a „horalky-paragrafust”
2025. 10.10.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.