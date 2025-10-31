Közélet

Žilinka ismerteti a mentőállomásokra kiírt pályázat ellenőrzésének eredményét

zilinka k
TASR-felvétel
tasr
TASR

Maroš Žilinka legfőbb ügyész a jövő héten bejelenti a mentőállomásokra kiírt pályázat ellenőrzésének eredményét. Žilinka ezt a közösségi hálón közölte. A legfőbb ügyészség azt vizsgálta, mindenben a törvények szerint járt-e el az egészségügyi minisztérium a pályázat során. 

Az Egészségügyi Mentőszolgálat Operatív Központja (OS ZZS) májusban írt ki pályázatot a mentőállomások működtetésére.  Az ellenzék és a kormánykoalíció egy része is átláthatatlannak nevezte a kiírást, végül azt augusztusban az operatív központ törölte. 

mentőállomás
Maroš Žilinka
