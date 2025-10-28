Žilinka: Hiba volt a kisebb lopások büntetésének módosítás

„Kialakították a törvényhozási feltételeket a társadalom elkövetővel szembeni megvédésére, nevelésére, reparációjára és erkölcsi elítélésére. Az ismétlődő kisebb lopások esetében a vétségi eljárás és a büntetés nem teljesíti nevelési és reparációs feladatát, és végképp nem teljesíti elrettentő feladatát” – véli Žilinka. Hozzátette, a módosítás miatt minden ilyen cselekmény elkövetését külön-külön lehet megítélni.

A legfőbb ügyész hozzátette, a büntetőeljárás céljának elérése során is mindig tiszteletben kell tartani az emberi méltóságot, és „furcsa javaslatnak” tartja a lopások elkövetőinek címkézését.