Maroš Žilinka legfőbb ügyész szerint a társadalom megvédése szempontjából hiba volt az ismétlődő kisebb lopások büntetésének módosítása. Žilinka ezzel a Büntető törvénykönyv 2024 augusztusában elfogadott módosításának hatásaira reagált.
Žilinka: Hiba volt a kisebb lopások büntetésének módosítás
„Kialakították a törvényhozási feltételeket a társadalom elkövetővel szembeni megvédésére, nevelésére, reparációjára és erkölcsi elítélésére. Az ismétlődő kisebb lopások esetében a vétségi eljárás és a büntetés nem teljesíti nevelési és reparációs feladatát, és végképp nem teljesíti elrettentő feladatát” – véli Žilinka. Hozzátette, a módosítás miatt minden ilyen cselekmény elkövetését külön-külön lehet megítélni.
A legfőbb ügyész hozzátette, a büntetőeljárás céljának elérése során is mindig tiszteletben kell tartani az emberi méltóságot, és „furcsa javaslatnak” tartja a lopások elkövetőinek címkézését.
