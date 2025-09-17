Žilinka ejtette a vádakat három volt NAKA-nyomozó ellen

Zuzana Drobová, a Főügyészség szóvivője arról tájékoztatta a TASR-t, hogy Maroš Žilinka a vádak ejtésén túl hatályon kívül helyezte azt az ügyészi határozatot is, amely elutasította azt a panaszt, amellyel Branislav Dunčko, Róbert Maguľa és Roman Staš volt nyomozók a meggyanúsításuk ellen tiltakoztak. A főügyész szerint mind a nyomozó, mind az ügyész megsértették a törvényt eljárás- és anyagi jogi tekintetben.

A szóvivő hozzátette: a vádiratról szóló határozatban leírt cselekmény nem felelt meg azoknak a törvényi követelményeknek, amelyek az igazságszolgáltatás akadályozásának bűncselekményére vonatkoznak. A főügyész emelett arra utasította a Ellenőrzési Szolgálati Hivatal (ÚIS) nyomozóját, hogy az eset kapcsán újra lépjen és döntsön.