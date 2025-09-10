Von der Leyen helyzetértékelője: Európának vállalnia kell a felelősséget saját biztonságáért

Az orosz fenyegetés elleni harc fontosságával indította az Európai Unió helyzetéről szóló beszédét Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. „Európa harcban áll, egy egységes Európáért harcol” – jelentette ki Von der Leyen. Szerinte az Uniónak jobbára ellenséges közegben kell fejlődnie.

„Nincs idő a nosztalgiára, Európának harcolnia kell a helyéért egy olyan világban, ahol a nagyhatalmak vagy ambivalensek, vagy ellenségesek velünk”

– mondta a Bizottság elnöke. Az Uniót a főbiztos is egy békeprojektnek tartja, de véleménye szerint jelenleg az államközösség védelmének kérdése a legfontosabb.

Von der Leyen úgy véli, az orosz-ukrán háborút mielőbb be kell fejezni, de Vlagyimir Putyin orosz elnök szerinte megbízhatatlan partner. Az EB elnöke beszédében egy ukrán fiatalt, Szasát és nagymamáját is köszöntötte a plénumban. A fiatal Mariupolban élt a háború előtt, a városból hurcolták el az oroszok édesanyjával együtt. Szasát a nagymamájának sikerült kimenekítenie a megszállt területről, de az édesanyja orosz területen ragadt, és semmit sem tudnak róla. Ursula von der Leyen bejelentette, hogy nemzetközi koalíciós csúcstalálkozót szerveznek az elrabolt ukrán gyerekek visszaszerzése érdekében.

Készül az újabb szankciós csomag

A biztos kiemelte, hogy a tettre készek koalíciója keretében 26 ország kész biztosítani a békét Ukrajnában, ha megszületik a tűzszünet a harcoló felek között.

Úgy véli azonban, hogy a béke elérése érdekében nagyobb nyomást kell gyakorolni Putyinra, ezért készül az újabb szankciós csomag.

Ez tovább erősítené a leválást az orosz energiahordozókról, korlátozná az orosz árnyékflotta működését és az oroszokkal üzletelő harmadik országokat érint majd. Ukrajna támogatására egy új pénzügyi eszközt javasol: orosz befagyasztott eszközök bevételeinek felhasználásával olyan „Reparations Loan” vagyis egyfajta „helyreállítási kölcsön” felvételét javasolja, amely Ukrajna védelmét szolgálná, de az országnak csak akkor kellene visszafizetnie, miután Oroszország háborús kártérítést nyújt. Ráadásul ezzel maguk az eszközök érintetlenek maradnának. A pénzügyi kockázatokat az EU tagállamai közösen vállalnák.