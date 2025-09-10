Az Európai Unió helyzetéről beszélt Ursula von der Leyen az Európai Parlamentben. Az Európai Bizottság elnöke a függetlenség és a demokrácia védelmét hangsúlyozta néhány órával azután, hogy Lengyelországban több mint 20 orosz drónt lőtt le a légvédelem.
Von der Leyen helyzetértékelője: Európának vállalnia kell a felelősséget saját biztonságáért
Az orosz fenyegetés elleni harc fontosságával indította az Európai Unió helyzetéről szóló beszédét Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. „Európa harcban áll, egy egységes Európáért harcol” – jelentette ki Von der Leyen. Szerinte az Uniónak jobbára ellenséges közegben kell fejlődnie.
„Nincs idő a nosztalgiára, Európának harcolnia kell a helyéért egy olyan világban, ahol a nagyhatalmak vagy ambivalensek, vagy ellenségesek velünk”
– mondta a Bizottság elnöke. Az Uniót a főbiztos is egy békeprojektnek tartja, de véleménye szerint jelenleg az államközösség védelmének kérdése a legfontosabb.
Von der Leyen úgy véli, az orosz-ukrán háborút mielőbb be kell fejezni, de Vlagyimir Putyin orosz elnök szerinte megbízhatatlan partner. Az EB elnöke beszédében egy ukrán fiatalt, Szasát és nagymamáját is köszöntötte a plénumban. A fiatal Mariupolban élt a háború előtt, a városból hurcolták el az oroszok édesanyjával együtt. Szasát a nagymamájának sikerült kimenekítenie a megszállt területről, de az édesanyja orosz területen ragadt, és semmit sem tudnak róla. Ursula von der Leyen bejelentette, hogy nemzetközi koalíciós csúcstalálkozót szerveznek az elrabolt ukrán gyerekek visszaszerzése érdekében.
Készül az újabb szankciós csomag
A biztos kiemelte, hogy a tettre készek koalíciója keretében 26 ország kész biztosítani a békét Ukrajnában, ha megszületik a tűzszünet a harcoló felek között.
Úgy véli azonban, hogy a béke elérése érdekében nagyobb nyomást kell gyakorolni Putyinra, ezért készül az újabb szankciós csomag.
Ez tovább erősítené a leválást az orosz energiahordozókról, korlátozná az orosz árnyékflotta működését és az oroszokkal üzletelő harmadik országokat érint majd. Ukrajna támogatására egy új pénzügyi eszközt javasol: orosz befagyasztott eszközök bevételeinek felhasználásával olyan „Reparations Loan” vagyis egyfajta „helyreállítási kölcsön” felvételét javasolja, amely Ukrajna védelmét szolgálná, de az országnak csak akkor kellene visszafizetnie, miután Oroszország háborús kártérítést nyújt. Ráadásul ezzel maguk az eszközök érintetlenek maradnának. A pénzügyi kockázatokat az EU tagállamai közösen vállalnák.
Acélipar és tiszta energia
A beszédben bejelentettek egy új, tartós nemzetközi kereskedelmi mechanizmust az acélimport korlátozására, hogy európai acélipar versenyképes maradhasson. A mostani intézkedések 2026 közepéig érvényesek az uniós szabályok alapján, ezért szükség van hosszabb távú váltásra, amelyet a harmadik negyedév végéig fognak javasolni. Hangsúlyozta a tiszta energiatermelés fontosságát, és kiállt a szennyező anyagok kibocsátásának 55 százalékos csökkentése mellett 2030-ig. Szerinte az Unióban előállított energia 70 százaléka tiszta forrásból származik. Ugyanakkor nagyobb támogatást javasolt az akkumulátorgyártásra.
A munkahelyek védelme
Javítani kell tenni a cégek helyzetét, hogy azok megvédjék a munkahelyeket – jelentette ki Von der Leyen. Egy új kockázati tőkealapot hoznának létre a fejlett technológiát használó startupok fejlesztésére, és egy 1,8 milliárd eurós csomaggal pörgetnék fel az akkumulátorgyártást. A közbeszerzéseknél előnyben részesítenék az Európában készült termékeket.
„Gyorsabbaknak, okosabbaknak, európaibbaknak kell lennünk”
- állítja az EB elnöke.
Küzdelem a szegénység ellen
Szükségesnek tart egy szegénység elleni uniós tervet, amely elsősorban a gyerekekre összpontosítana. A lakhatási válságot olyan szociális válságnak tartja, ami „széttépi Európa szociális szövetét”. Úgy véli, a versenyképességre is veszélyt jelent, ha az egyetemi hallgatók nem találnak albérletet, a fiatalok nem tudnak házat venni, a dolgozók nem találnak otthont a munkahelyük közelében. Felül kell vizsgálniuk az állami támogatási szabályokat, hogy segítsék a lakhatást, könnyebbé kell tenni új házak, kollégiumok építését, új szabályok kellenek a rövid távú lakásbérlésre, a témával külön csúcson foglalkoznának.
„Európának kell egy saját e-autó”
Az energiaárak szerinte az orosz energiafüggőség miatt magasak, ezért teljesen meg kell szabadulni tőlük, és hazai, tiszta energiával tudják levinni az árakat, de a nukleáris energiát is megemlítette. Felpörgetnék a vezetékhálózatok összekötését egy stratégiával, és „energia-autópályákkal” számolnák fel az eddig azonosított szűk keresztmetszeteket az áramellátásban.
Az autógyártás az EB elnöke szerint a „büszkeségünk, amitől munkahelyek milliói függnek”. Úgy véli, megfizethető, európai kisautókra van szükség, ehhez az iparági szereplőkkel együtt dolgoznak egy kezdeményezésen, mert
„Európának kell egy saját e-autó, ami hatékony, tiszta, gazdaságos, megfizethető, könnyű és európai. Nem szabad átengedni a piacot Kínának.”
Az USA-val kötött kereskedelmi alkut előnyösnek látja. Úgy véli, az uniós cégek relatív előnyhöz jutottak, mivel sok versenytársuk magasabb vámokkal néz szembe. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az egyezség stabilitást ad egy nagyon bizonytalan időszakban. A képviselőket arra kérte, képzeljék el, mi lenne, ha most vámháborúba keverednének az USA-val. Ugyanakkor kétoldalú egyezményekkel új partnerségeket építenek például a Mercosurral, Indiával, Mexikóval, “a világ Európát akarja választani, és üzletelnünk kell a világgal”.
Szankció Izrael ellen
Von der Leyen beszélt az Izrael elleni szankciókról és a palesztin újjáépítés támogatásáról is. A kereskedelmi kapcsolat részleges felfüggesztésének tervét jelentette be Izraellel szemben a Gázai övezetben tapasztalható humanitárius válság miatt. A javaslat szerint létrejönne egy támogató donorcsoport a Gázai újjáépítésére.
