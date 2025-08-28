Közélet

Viola Miklós beleszállt az oltásszkeptikus politikusokba – a tudomány gyengítése szerinte közegészségügyi kockázat

viola miklós

Viola Miklós (a szerző képarchívuma)

vataščin
Vataščin Péter

A Magyar Szövetség elnökségi tagja és az ismert sebészorvos nem említette Peter Kotlár kormánybiztos és más koalíciós politikusok nevét, ám közleményében nyilvánvalóan a kormánykörök oltásszkeptikusságát bírálta.

Orvosként felháborít és megriaszt, hogy nagy támogatottsággal bíró politikusok minden következmény nélkül sarlatánok gyülekezetének kiálthatják ki a Szlovák Tudományos Akadémiát. Egy demokratikus társadalomban természetes a vita, de nem a tudomány és a politikum között. A közbizalom szempontjából kifejezetten káros, ha a tudományos kutatás tárgya politikai támadások céltáblájává válhat 

– áll Viola Miklós közleményében, amelyet a Magyar Szövetség sajtóosztálya juttatott el lapunknak.

„Nem tudom, hol van az univerzum vége, de nem is próbálom megfejteni, mert nem értek hozzá. Azt viszont tudom, hogy az oltásokkal kapcsolatos bizalomvesztés világjárvány nélkül is hatalmas gond, és a nagyon veszélyes gyermekkori fertőző betegségek elterjedéséhez vezethet: kanyaróhoz, torokgyíkhoz, szamárköhögéshez“ – folytatódik a szöveg.

Az ismert gútai orvos „boszorkányüldözésnek“ minősítette az egész közéleti vitát, amely szerinte nemcsak az mRNS-vakcinákról szól, hanem „még szélesebbre nyitja az ajtót a tudományellenesség, az álhírek előtt“. 

Ma az akadémiai kutatások kerülnek pellengérre, holnap az alapvető orvosi eljárások és a gyógyszeres terápiák következnek? Meggyőződésem, hogy a tudomány gyengítése nem politikai győzelem, hanem közegészségügyi kockázat 

– zárul a politikus-orvos közleménye.

Viola Miklós
oltások
Peter Kotlár
koronavírus-vakcina
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?