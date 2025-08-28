Viola Miklós beleszállt az oltásszkeptikus politikusokba – a tudomány gyengítése szerinte közegészségügyi kockázat

Orvosként felháborít és megriaszt, hogy nagy támogatottsággal bíró politikusok minden következmény nélkül sarlatánok gyülekezetének kiálthatják ki a Szlovák Tudományos Akadémiát. Egy demokratikus társadalomban természetes a vita, de nem a tudomány és a politikum között. A közbizalom szempontjából kifejezetten káros, ha a tudományos kutatás tárgya politikai támadások céltáblájává válhat

– áll Viola Miklós közleményében, amelyet a Magyar Szövetség sajtóosztálya juttatott el lapunknak.

„Nem tudom, hol van az univerzum vége, de nem is próbálom megfejteni, mert nem értek hozzá. Azt viszont tudom, hogy az oltásokkal kapcsolatos bizalomvesztés világjárvány nélkül is hatalmas gond, és a nagyon veszélyes gyermekkori fertőző betegségek elterjedéséhez vezethet: kanyaróhoz, torokgyíkhoz, szamárköhögéshez“ – folytatódik a szöveg.

Az ismert gútai orvos „boszorkányüldözésnek“ minősítette az egész közéleti vitát, amely szerinte nemcsak az mRNS-vakcinákról szól, hanem „még szélesebbre nyitja az ajtót a tudományellenesség, az álhírek előtt“.

Ma az akadémiai kutatások kerülnek pellengérre, holnap az alapvető orvosi eljárások és a gyógyszeres terápiák következnek? Meggyőződésem, hogy a tudomány gyengítése nem politikai győzelem, hanem közegészségügyi kockázat

– zárul a politikus-orvos közleménye.