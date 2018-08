Vigyázat, életveszély! – a kisebbségi törvényre figyelmeztették a szolgáltatókat

Pozsony | Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos írásban szólította fel a legnagyobb szlovákiai energiaszolgáltató társaságokat a kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvény betartására.

„A szolgáltatók a törvényből adódó kötelességüket hosszú ideje figyelmen kívül hagyják” – tájékoztatott Bukovszky. Emlékeztetett, hogy azokban a városokban és falvakban, ahol a kisebbségek számaránya eléri a 20 százalékot, a közterületen lévő, életveszélyre, illetve az egészség veszélyeztetésére figyelmeztető feliratokat az államnyelv mellett a kisebbség nyelvén is fel kell tüntetni. A törvény azokat az objektumokat is érinti, amelyek fokozott veszélyforrást jelentenek. „Az utóbbi időben a polgárok többször is jelezték, hogy a törvény rendelkezését nem tartják be az energiaszolgáltató vállalatok” – közölte Bukovszky.



Hangsúlyozta: a törvény figyelmen kívül hagyása közigazgatási szabálysértésnek minősül, amelyért 50-től 2500 euróig terjedő büntetést lehet kiszabni.