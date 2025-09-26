Közélet

Véget ért a parlamenti ülés, de már hétfőn újrakezdik

Somogyi Tibor felvétele
Tokár Géza
Tokár Géza

Szlovákiai viszonyokhoz képest későn – azaz péntek délután négy órakor ért véget az aktuális ülésszak heti programja.

A parlament utolsó lépésként egy határozatról vitáztak Oroszország kapcsán, az elhurcolt ukrajnai gyermekek ügyében. A tervezetet az ellenzéki PS terjesztette be, hogy a törvényhozás állást foglaljon a „durva jogsértés” kapcsán, amely a gyermekek jogait érinti. A határozatban a parlament nem csak a gyermekek elleni erőszakos cselekményeket ítélné el, hanem fel is szólítaná Oroszországot arra, hogy haladéktalanul hagyjon fel az erőszakos és illegális áttelepítésekkel, őrizetbe vételekkel.

A szokásoktól eltérően a parlament már hétfőn ismét tárgyalni fog, többek között a hulladékgazdálkodási törvény és a tranzakciós adó ügye is előkerül majd. Az első szavazásra ugyanakkor hagyományos időben, kedden kerül csak sor.

