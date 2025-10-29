Közélet

Védelmi tárca: Az USA előre közölte katonák kivonását a NATO keleti szárnyáról

Elit amerikai katonák menetoszlopban állnak katonai repülőgép előtt, amerikai zászlóval az
tasr
TASR

 A szlovák védelmi minisztérium közlése szerint az USA régóta tervezte és előre bejelentette az amerikai katonák számának csökkentését a NATO keleti szárnyában – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Michal Bachratý, a minisztérium sajtóosztályának vezetője.

„A NATO lesti (Lešť) többnemzetiségű harci csoportjában csupán két amerikai katona van. A Szlovákia védelmét szolgáló többnemzetiségű harci csoport spanyol irányítással működik, számos ország katonáinak részvételével. Romániában van egy teljes amerikai harci csoport, annak kivonásáról van most szó” – tette hozzá Bachratý. 

A román védelmi minisztérium szerdán közölte, az Egyesült Államok arról tájékoztatta, hogy jelentősen csökkenti az amerikai katonák számát a NATO keleti szárnyában. A Romania Journal és a g4media.ro portál szerint a kivonás Szlovákiát, Bulgáriát és Magyarországot is érinti.

védelmi minisztérium
Egyesült Államok
Robert Kaliňák
NATO
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?