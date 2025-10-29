Védelmi tárca: Az USA előre közölte katonák kivonását a NATO keleti szárnyáról

„A NATO lesti (Lešť) többnemzetiségű harci csoportjában csupán két amerikai katona van. A Szlovákia védelmét szolgáló többnemzetiségű harci csoport spanyol irányítással működik, számos ország katonáinak részvételével. Romániában van egy teljes amerikai harci csoport, annak kivonásáról van most szó” – tette hozzá Bachratý.

A román védelmi minisztérium szerdán közölte, az Egyesült Államok arról tájékoztatta, hogy jelentősen csökkenti az amerikai katonák számát a NATO keleti szárnyában. A Romania Journal és a g4media.ro portál szerint a kivonás Szlovákiát, Bulgáriát és Magyarországot is érinti.