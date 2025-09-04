A tisztviselő nem magyarázta a lépés okát
Váratlanul lemondott az SPP igazgatója
Két évvel a kinevezését követően bejelentették Vojtech Ferencz, a Szlovák Gázművek (SPP) igazgatótanácsa elnökének lemondását. Ferencz önként távozik a vállalattól, de nem indokolta, miért.
Denisa Saková gazdasági miniszter szerdán elfogadta Ferencz távozását és kijelentette, tiszteletben tartja a döntést, a helyére pedig Martin Húskát nevezi ki – aki már jelenleg is az igazgatótanácsban ténykedik, korábban a környezetvédelmi és gazdasági kérdésekkel is foglalkozott.
A denníkN portál rámutatott, hogy a tisztviselő az egyik utolsó médiaszereplését az orosz televízióban adta – ahol arra panaszkodott, hogy a gázművek nehéz helyzetbe kerültek. Ferencz egyben azonosulni tudott a kormány energiapolitikájával is, a tisztviselőkkel egyetértésben hangsúlyozta, hogy nem érdemes hosszú távon elszakadni az orosz forrásoktól.
Az SPP a tisztviselő irányítása alatt megbirkózott az Ukrajnán keresztül érkező orosz gáztranzit kiesésével, amely kerülőúton, a TurkStream gázvezetéken és Magyarországon keresztül érkezik már el Szlovákiába februártól.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.