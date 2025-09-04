Váratlanul lemondott az SPP igazgatója

Denisa Saková gazdasági miniszter szerdán elfogadta Ferencz távozását és kijelentette, tiszteletben tartja a döntést, a helyére pedig Martin Húskát nevezi ki – aki már jelenleg is az igazgatótanácsban ténykedik, korábban a környezetvédelmi és gazdasági kérdésekkel is foglalkozott.

A denníkN portál rámutatott, hogy a tisztviselő az egyik utolsó médiaszereplését az orosz televízióban adta – ahol arra panaszkodott, hogy a gázművek nehéz helyzetbe kerültek. Ferencz egyben azonosulni tudott a kormány energiapolitikájával is, a tisztviselőkkel egyetértésben hangsúlyozta, hogy nem érdemes hosszú távon elszakadni az orosz forrásoktól.

Az SPP a tisztviselő irányítása alatt megbirkózott az Ukrajnán keresztül érkező orosz gáztranzit kiesésével, amely kerülőúton, a TurkStream gázvezetéken és Magyarországon keresztül érkezik már el Szlovákiába februártól.