Váratlanul lemondott az SPP igazgatója

A tisztviselő nem magyarázta a lépés okát

Tokár Géza

Két évvel a kinevezését követően bejelentették Vojtech Ferencz, a Szlovák Gázművek (SPP) igazgatótanácsa elnökének lemondását. Ferencz önként távozik a vállalattól, de nem indokolta, miért.

Denisa Saková gazdasági miniszter szerdán elfogadta Ferencz távozását és kijelentette, tiszteletben tartja a döntést, a helyére pedig Martin Húskát nevezi ki – aki már jelenleg is az igazgatótanácsban ténykedik, korábban a környezetvédelmi és gazdasági kérdésekkel is foglalkozott.

A denníkN portál rámutatott, hogy a tisztviselő az egyik utolsó médiaszereplését az orosz televízióban adta – ahol arra panaszkodott, hogy a gázművek nehéz helyzetbe kerültek. Ferencz egyben azonosulni tudott a kormány energiapolitikájával is, a tisztviselőkkel egyetértésben hangsúlyozta, hogy nem érdemes hosszú távon elszakadni az orosz forrásoktól.

Az SPP a tisztviselő irányítása alatt megbirkózott az Ukrajnán keresztül érkező orosz gáztranzit kiesésével, amely kerülőúton, a TurkStream gázvezetéken és Magyarországon keresztül érkezik már el Szlovákiába februártól.

