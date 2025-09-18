Andrej Danko még szeptember 9-én mondott le, az SNS azonban erről nem tájékoztatott.
Danko váratlanul lemondott, már nem ő az SNS frakcióvezetője
Andrej Danko már nem az SNS parlamenti frakciójának elnöke. A tisztségről még szeptember 9-én mondott le, a párt azonban nem tájékoztatott a fejleményekről. A poszton Roman Michelko, az SNS képviselője váltotta Dankót.
Sokakat meglephetett, hogy Richard Raši (Hlas) házelnök sajtótájékoztatóján – amelyen a koalíciós frakcióvezetők is felsorakoztak – nem Danko, hanem Michelko jelent meg az SNS képviseletében. Danko ugyanis befejezte munkáját az SNS frakcióvezetőjeként.
A többi tisztségéről nem mondott le, továbbra is a parlament alelnöke és az SNS vezetője marad.
„Tudomásul vesszük Andrej Danko, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa képviselőjének írásos bejelentését arról, hogy 2025. szeptember 9-én lemondott a Szlovák Nemzeti Párt frakcióvezetői tisztségéről, és hogy 2025. szeptember 10-től a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselője, Roman Michelko lett az új frakcióvezető”
– közölte Raši az SNS frakcióvezetőjének cseréje kapcsán.
Andrej Danko a Plus JEDEN DEŇ-nek azzal magyarázta lemondását, hogy több időt szeretne pártjának és régiójának szentelni.
