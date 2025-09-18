Közélet

Danko váratlanul lemondott, már nem ő az SNS frakcióvezetője

danko
TASR

Andrej Danko még szeptember 9-én mondott le, az SNS azonban erről nem tájékoztatott.

Koleszár Linda
Koleszár Linda

Andrej Danko már nem az SNS parlamenti frakciójának elnöke. A tisztségről még szeptember 9-én mondott le, a párt azonban nem tájékoztatott a fejleményekről. A poszton Roman Michelko, az SNS képviselője váltotta Dankót.

Sokakat meglephetett, hogy Richard Raši (Hlas) házelnök sajtótájékoztatóján – amelyen a koalíciós frakcióvezetők is felsorakoztak – nem Danko, hanem Michelko jelent meg az SNS képviseletében. Danko ugyanis befejezte munkáját az SNS frakcióvezetőjeként.

A többi tisztségéről nem mondott le, továbbra is a parlament alelnöke és az SNS vezetője marad. 

„Tudomásul vesszük Andrej Danko, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa képviselőjének írásos bejelentését arról, hogy 2025. szeptember 9-én lemondott a Szlovák Nemzeti Párt frakcióvezetői tisztségéről, és hogy 2025. szeptember 10-től a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselője, Roman Michelko lett az új frakcióvezető”

– közölte Raši az SNS frakcióvezetőjének cseréje kapcsán.

Andrej Danko a Plus JEDEN DEŇ-nek azzal magyarázta lemondását, hogy több időt szeretne pártjának és régiójának szentelni.

Andrej Danko
SNS
lemondás
Roman Michelko
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?