Danko váratlanul lemondott, már nem ő az SNS frakcióvezetője

Sokakat meglephetett, hogy Richard Raši (Hlas) házelnök sajtótájékoztatóján – amelyen a koalíciós frakcióvezetők is felsorakoztak – nem Danko, hanem Michelko jelent meg az SNS képviseletében. Danko ugyanis befejezte munkáját az SNS frakcióvezetőjeként.

A többi tisztségéről nem mondott le, továbbra is a parlament alelnöke és az SNS vezetője marad.

„Tudomásul vesszük Andrej Danko, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa képviselőjének írásos bejelentését arról, hogy 2025. szeptember 9-én lemondott a Szlovák Nemzeti Párt frakcióvezetői tisztségéről, és hogy 2025. szeptember 10-től a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselője, Roman Michelko lett az új frakcióvezető”

– közölte Raši az SNS frakcióvezetőjének cseréje kapcsán.

Andrej Danko a Plus JEDEN DEŇ-nek azzal magyarázta lemondását, hogy több időt szeretne pártjának és régiójának szentelni.