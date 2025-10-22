Vámszedő-ügy: Michal Suchobát 500 ezer euró pénzbüntetésre ítélték

A Vámszedő-ügyben a Pénzügyi Hatóságnál (FS) végrehajtott túlárazott számítástechnikai közbeszerzési pályázatok miatt indult büntetőeljárás, a pályázatokból Michal Suchoba cége, az Allexis húzott hasznot.

A tárgyalás májusban kezdődött, Michal Suchoba kitartott amellett, hogy teljesen megalapozatlanul indult ellene eljárás, sosem követett el közbeszerzési visszaéléseket. Azt állítja, az Allexis törvényesen és reális áron adott el számítástechnikai rendszereket a Pénzügyi Hatóságnak, és szerinte 7 milliárd eurót kerestek az államnak.

Az utolsó szó jogán a védelem és a vádlott is felmentést kért, szerintük nem sikerült bizonyítani a vádat. Az ügyész nem tett javaslatot a büntetés mértékére, a bíróságra hagyta a döntést.

Michal Suchobát eredetileg büntetőparanccsal 900 ezer eurós pénzbírságra ítélte a bíróság, de fellebbezett, ezért került sor a főtárgyalásra.