500 ezer euró pénzbüntetésre ítélte a besztercebányai Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) szerdán Michal Suchoba vállalkozót a Vámszedő-ügyben (Mýtnik). Közbeszerzési csalások elkövetésével, idegen vagyon hűtlen kezelésével és pénzmosással vádolták, ez utóbbi alól felmentette a bíróság. Az ítélet nem jogerős.
Vámszedő-ügy: Michal Suchobát 500 ezer euró pénzbüntetésre ítélték
A Vámszedő-ügyben a Pénzügyi Hatóságnál (FS) végrehajtott túlárazott számítástechnikai közbeszerzési pályázatok miatt indult büntetőeljárás, a pályázatokból Michal Suchoba cége, az Allexis húzott hasznot.
A tárgyalás májusban kezdődött, Michal Suchoba kitartott amellett, hogy teljesen megalapozatlanul indult ellene eljárás, sosem követett el közbeszerzési visszaéléseket. Azt állítja, az Allexis törvényesen és reális áron adott el számítástechnikai rendszereket a Pénzügyi Hatóságnak, és szerinte 7 milliárd eurót kerestek az államnak.
Az utolsó szó jogán a védelem és a vádlott is felmentést kért, szerintük nem sikerült bizonyítani a vádat. Az ügyész nem tett javaslatot a büntetés mértékére, a bíróságra hagyta a döntést.
Michal Suchobát eredetileg büntetőparanccsal 900 ezer eurós pénzbírságra ítélte a bíróság, de fellebbezett, ezért került sor a főtárgyalásra.
