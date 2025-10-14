Breaking! Szádalmási vonatbaleset: tart a kárelhárítás, egy mozdonyvezető őrizetben Double right arrow icon
Válságban vannak a fürdők, áfacsökkentést sürgetnek a kormánynál

SAAKP
TASR-felvétel
tasr
TASR

A Szlovákiai Aquaparkok, Fürdők és Uszodák Szövetsége (SAAKP) szerint az idei volt az egyik legnehezebb év az utóbbi időszakban. A kedvezőtlen időjárás, az egészségügyi korlátozások, a növekvő költségek és magasabb adók jelentősen visszavetették a forgalmat – jelentették ki keddi sajtótájékoztatójukon a szövetség képviselői, és áfacsökkentést sürgettek az ágazat számára.

„Az adóemelés rontotta az egész ágazat kilátásait. A magas üzemeltetési költségek és a vendégek számának visszaesése oda vezetett, hogy sok fürdő a lehetőségei határához ért és bezárás fenyegeti” – összegezte Somogyi Gábor, a szövetség elnöke. Elmondta, a belépőjegyek áfájának 10-ről 23%-ra emelése miatt körülbelül 13%-os áremelésre kényszerültek.

Azonban még az áremeléssel együtt sem tudják fedezni a tavalyi inflációt, az energiaárak emelkedését és más, megemelkedett kiadásokat. A bérköltségek, valamint a munkabérek adó- és járulékterhei, illetve azok a tételek, amelyek után nem lehet áfát visszaigényelni, az összköltség 40%-t teszik ki.

Ráadásul a belépőjegyek drágulása azonnal megmutatkozott a látogatottságon. Voltak rendszeres vendégek, akik hetente kétszer-háromszor jártak fürdőzni, ezt automatikusan lecsökkentették egy-két alkalomra. Ez 33–55%-os forgalom-visszaesést jelentett, a fürdőknek az év első kilenc hónapjában 40 ezerrel kevesebb vendégük volt.

Mindezek válsághelyzetet teremtettek az ágazatban, a SAAKP szerint ez egyetlen hatékony megoldás az áfa 5%-ra csökkentése ebben a szegmensben. „Mi nem akarunk árakat emelni, célunk ennek a kikapcsolódási formának a biztosítása a lakosság számára, és a foglalkoztatás fenntartása a régiókban. Az áfacsökkentés létfontosságúvá vált az ágazatunk számára” – szögezte le Somogyi.

Fürdők
SAAKP
