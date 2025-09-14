Ladislav Kamenický pénzügyminiszter
Valószínűleg nem törlik el a tranzakciós adót a kisvállalkozóknak sem, de kisebb összegek után nem kellene fizetni
Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter a Joj 24 vasárnapi közéleti műsorában ismét kizárta, hogy a kormány a nyugdíjakon spóroljon, az egyéni vállalkozók járulékemelésével kapcsolatban pedig az alacsony adókról és a járulékfizetés eddigi elkerüléséről beszélt.
Az egyéni vállalkozók járulékemelésével kapcsolatban a pénzügyminiszter emlékeztetett: a környező országokhoz képest Szlovákiában fizetik a legalacsonyabb adót, sokan pedig eddig akár 21 hónapig is elkerülték a járulékfizetést.
Kamenický szerint a járulékok emelésének köszönhetően az egyéni vállalkozók nyugdíja 13%-kal magasabb lesz, de arra a kérdésre nem adott konkrét választ, hogy hány ledolgozott év után.
Beszélt arról is, hogy a fiktív egyéni vállalkozások ellen a kötött munka pontosabb meghatározásával akarják felvenni a harcot.
10 euró alatt eltörölhetik a tranzakciós adót
Kamenický a tranzakciós adóval kapcsolatban azt mondta, az betöltötte a szerepét, de Andrej Dankóval, az SNS elnökével továbbra is tárgyalnak a módosításáról, például arról, hogy csak bizonyos összeg, mondjuk 10 euró felett kellene fizetni.
A miniszter elutasította, hogy ez az adó a vállalatok számára likvidáló hatású lenne, évente ugyanakkor mintegy 530 millió eurót terveznek beszedni a vállalkozóktól. Az SNS képviselőinek azon javaslata, hogy töröljék el a tranzakciós adót az egyéni vállalkozók és a 100 000 euró árbevétel alatti cégek számára, Kamenický szerint uniós jogszabályokba ütközik.
Azokat a konszolidációs intézkedéseket, amelyek a településeket és a megyéket is érintik, a pénzügyminiszter azzal védte, hogy az állam rosszabb helyzetben van, mint az önkormányzatok.
A városoknak és községeknek elmondása szerint 110, míg a megyéknek 20 millió euróval kell „beszállniuk” a konszolidációba.
A kulcsintézkedés a törvény által garantált, a személyi jövedelemadóból származó bevételek önkormányzati részesedésének 55,1%-ról 53%-ra való csökkentése.
A ZMOS pénteken elutasította a bemutatott terveket, hangsúlyozva, hogy az önkormányzatoknak elenyésző részük van az ország adósságában.
„Ruszin feleségem van, nagyon keserűen nyeltem le január 6-ot”
A miniszter a 13. nyugdíj eltörlését határozottan elutasította, ahogy az ideiglenes csökkentését is. „Ők a mi édesanyáink, édesapáink, hozzájárultak az állam fejlődéséhez. Ezen a ponton nem fogunk engedni” – jelentette ki a miniszter a Joj 24-ben.
Arra a javaslatra, hogy jövőre ideiglenesen több munkaszüneti napot is töröljenek el, így január 6-át is, Kamenický a műsorban azt mondta:
„Nekem ruszin feleségem van, és nagyon keserűen kellett lenyelnem, hogy a koalíciós tanács január 6-ban állapodott meg.”
Ezen az ünnepen tartja a pravoszláv egyház a karácsonyt. Szlovákiában több mint 49 ezer pravoszláv hívő él. Emellett a vízkereszt ünnepe a Vatikánnal kötött szerződésben is rögzítve van.
Kamenický ugyanakkor utalt rá, hogy az ünnepek és az ünnepi boltzár feloldásának kérdése még nyitott, ahogy arról is folyik még az eszmecsere, hogy az egészségügy minisztériumot milyen takarékossági intézkedések fogják érinteni.
