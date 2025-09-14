Valószínűleg nem törlik el a tranzakciós adót a kisvállalkozóknak sem, de kisebb összegek után nem kellene fizetni

Az egyéni vállalkozók járulékemelésével kapcsolatban a pénzügyminiszter emlékeztetett: a környező országokhoz képest Szlovákiában fizetik a legalacsonyabb adót, sokan pedig eddig akár 21 hónapig is elkerülték a járulékfizetést.

Kamenický szerint a járulékok emelésének köszönhetően az egyéni vállalkozók nyugdíja 13%-kal magasabb lesz, de arra a kérdésre nem adott konkrét választ, hogy hány ledolgozott év után.

Beszélt arról is, hogy a fiktív egyéni vállalkozások ellen a kötött munka pontosabb meghatározásával akarják felvenni a harcot.

10 euró alatt eltörölhetik a tranzakciós adót

Kamenický a tranzakciós adóval kapcsolatban azt mondta, az betöltötte a szerepét, de Andrej Dankóval, az SNS elnökével továbbra is tárgyalnak a módosításáról, például arról, hogy csak bizonyos összeg, mondjuk 10 euró felett kellene fizetni.

A miniszter elutasította, hogy ez az adó a vállalatok számára likvidáló hatású lenne, évente ugyanakkor mintegy 530 millió eurót terveznek beszedni a vállalkozóktól. Az SNS képviselőinek azon javaslata, hogy töröljék el a tranzakciós adót az egyéni vállalkozók és a 100 000 euró árbevétel alatti cégek számára, Kamenický szerint uniós jogszabályokba ütközik.

Azokat a konszolidációs intézkedéseket, amelyek a településeket és a megyéket is érintik, a pénzügyminiszter azzal védte, hogy az állam rosszabb helyzetben van, mint az önkormányzatok.