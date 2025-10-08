Kezd elharapózni a bűnözés Pozsony utcáin, a főpolgármester állami beavatkozást sürget

A sajtótájékoztatón részt vett Martin Chren, Főrév (Ružinov) és Martin Kuruc, Vereknye (Vrakuňa) városrész polgármestere, valamint Miroslav Antal, a pozsonyi városi rendőrség vezetője is.

A főpolgármester hangsúlyozta: a kormánynak felelősséget kellene vállalnia a közbiztonság drasztikus romlásáért a főváros utcáin.

„Kérésünk és követelésünk a kormány felé az első és legfontosabb pontban a Büntető törvénykönyv módosítása”

– tette hozzá.

Főleg a lopási és a kábítószeres bűncselekmények száma nő

Vallo szerint Pozsony mindent megtesz a közbiztonság javításáért a saját hatáskörében: 2018 óta megduplázódott a városi rendőrség költségvetése, rekordszámú rendőr dolgozik az utcákon, és már saját bevetési egységük és kiképzőközpontjuk is van. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

az államnak is növelnie kell az állami rendőrség létszámát, mivel a városi rendőrök nem intézkedhetnek lopási vagy kábítószeres ügyekben, amelyek egyre gyakoribbak a fővárosban.

Vallo a városi rendőrök hatáskörének bővítését is szorgalmazza, hogy hatékonyan felléphessenek például zavaró vagy agresszív viselkedés esetén, valamint hozzáférést kaphassanak a rendőrségi adatbázisokhoz, mert a városi rendőrök gyakran nem tudják, hogy visszaesőkkel van dolguk.

A polgármesterek szerint a bűnözés új területekre is átterjed, és gyakran csak egyik városrészből a másikba tolódik. Kiemelték, hogy nőtt a lopások száma a bevásárlóközpontok környékén, ez pedig gyakran kábítószer-használattal függ össze. Javasolták továbbá a zálogházak és az alkoholárusítás szigorúbb szabályozását, valamint azt, hogy a zálogházak üzemeltetői is felelősségre vonhatók legyenek lopott áruk felvásárlásáért. Chren hozzátette: Főrév városrészben mintegy 70 rendőr hiányzik a testületből.

Šutaj-Eštok: a főváros ne a marketingosztályát bővítse

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter (Hlas) szerda délelőtt, a kormányülés után úgy nyilatkozott a TASR hírügynökségnek, hogy Vallónak nem a Büntető törvénykönyv korábbi módosítását kellene okolnia a bűnözés növekedéséért. A belügyminiszter úgy fogalmazott: ha a városháza kevesebbet foglalkozna marketingtevékenységgel, több idő és pénz maradna a városi rendőrség megerősítésére és a közbiztonsági feladatokra.

„Talán ha Vallo úr olyan mértékben növelné a városi rendőrök létszámát, mint amennyire bővítette a marketingosztályát, az már segítene”

– mondta Šutaj Eštok.

A miniszter szerint a bűnözés növekedése más nagyvárosokat is érintő probléma. Hozzátette: a vonatkozó jogszabály módosításával tervezik a városi rendőrség jogköreinek bővítését.

Továbbra sem éri meg lopni – állítja a kormány

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Boris Susko (Smer) igazságügyi miniszter és a belügyminiszter szerint a lopások számának növekedése nem függ össze a Büntető törvénykönyv módosításával, amelyet a negyedik Fico-kormány fogadtatott el. Hangsúlyozták, hogy az apró bolti lopások a változtatások előtt sem számítottak bűncselekménynek.

„A társadalom egyre agresszívabb. Annak ellenére, hogy az ellenzék nap mint nap azt kiabálja, hogy a módosítások után megéri lopni, ez nem igaz” – mondta szeptemberben a belügyminiszter.