Fico egymásnak ugrasztotta az ellenzéket, vágni lehet a feszültséget a pártok között

A Smer által beterjesztett alkotmánymódosító javaslatcsomagról a parlament péntek délelőtt szavazott. Még egy nappal korábban, csütörtökön is úgy tűnt, hogy az ellenzéki KDH frakciójának egy részével és egy Keresztény Unió-képviselővel sincs alkotmányos többség a kezdeményezés mögött, azonban egy éjszaka alatt fordult a helyzet.

Marek Krajčí és Rastislav Krátky (Szlovákia mozgalom) váratlanul kisegítették a kezdeményezést és biztosították a hiányzó szavazatokat, az alkotmánymódosítási javaslatot pedig a legszűkebb többséggel – kilencven szavazattal – elfogadta a parlament.

Vihar előtti csend

Az ellenzéki pártok között már a szavazás előtt fokozatosan növekedett a feszültség, az eredmények nyilvánosságra hozatalát követő órákban azonban további éles megjegyzések is elhangzottak. Ráadásul egyelőre nem látni, miként oldódnak meg a problémák.

A készülő alkotmánymódosítás már pozsonyi Szabadság téren rendezett, konszolidáció kapcsán összehívott, alapvetően sikeres tüntetésen is problémát okozott. A rendezvényen fellépő Milan Majerský KDH-elnök kimondottan kellemetlen helyzetbe került a pódiumon. Miután a kereszténydemokrata politikus a pártok közti nézetkülönbségek áthidalásáról beszélt, egy bekiabáló nyilvánosan szólította fel arra, ne szavazzon a Smerrel, a tömeg pedig átvette a skandálást. A KDH már korábban is jelezte, hogy a párt számára – két képviselőt, František Mikloškót és František Majerskýt kivéve – elfogadható a PS és az SaS által nyíltan bírált alkotmánymódosítás.

A KDH frusztrációját csak növelte, hogy a Progresszív Szlovákia látszólag következmény nélkül „megúszott” egy félreszavazást: a párt a konszolidációs törvénycsomag elfogadásakor támogatta azt a módosítást, miszerint a január hatodikai háromkirályok ünnepe megmarad, cserébe szeptember 15. munkaszüneti nap-jellege szűnik meg.

A PS állította, hogy a ruszinok érdekében lépett, a frusztrált kereszténydemokraták közül azonban többen is nehezményezték a kettős erkölcsi mércét: Milan Majerský nyilvánosan emlékeztetett a skandálásra, de még Mikloško szerint is „rossz helyzetbe keverte” a KDH-t a lépés.

Az ellenség: Matovi č

A KDH képviselői végül a szavazás után örülhettek – a saját ellenkező képviselőiket ugyan nem sikerült meggyőzniük, de a Szlovákia mozgalom két tagja átszavazott a kezdeményezés sikere érdekében.

A szavazás eredménye a KDH-t meglepte, a PS és a SaS képviselőit azonban egyenesen sokként érte. Michal Šimečka (PS) pártelnök kijelentette, hogy Igor Matovič a lépéssel végleg elzárta az együttműködés felé vezető utakat. Az SaS-t vezető Branislav Gröhling arra célozgatott, hogy a képviselők Robert Fico vagy más rejtélyes emberek telefonjai miatt, valamiféle zsarolásnak köszönhetően változtatták meg a döntésüket.

Maga Matovič is árulásként jellemezte a történteket: a politikus elmondása szerint a két képviselő csak pár perccel a szavazás előtt tájékoztatta a frakciót a véleményük megváltoztatásáról. Érdekesség, hogy a Szlovákia mozgalom elnöke az alkotmánymódosítás előtti napon még arról beszélt, hogy a frakciótagok szabadon dönthetnek a kérdésben, de összehangoltan kizárólag akkor támogatják az indítványt, ha azt a KDH terjeszti be. Krajčít és Krátkyt felszólította a mandátumuk visszaadására: Krajčí kedden bejelentette, hogy lemond frakciótagságáról, de független képviselőként folytatja a munkát, Krátkyt pedig kizárják.