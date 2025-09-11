Ukrajna felszólította Szlovákiát, vegye komolyan a lengyel légtér megsértését

„Nagy számú orosz drón repült be a lengyel légtérbe. Ez nem hit kérdése, hanem tény” – jelentette ki sajtótájékoztatón Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője.

„Nem lehetett véletlen, hogy ilyen sok orosz drón sérti meg a lengyel légteret. Ez szándékos eszkaláció Oroszország részéről” – mondta a szóvivő, majd felszólította Szlovákiát, ne kisebbítse Moszkva felelősségét azzal, hogy kétségbe vonja az igazságot.

Az ukrán külügyminisztérium Blanárnak arra a kijelentésére reagált, miszerint „szeretné hinni, hogy a drónokkal, amelyek megsértették a lengyel légteret, nem Lengyelországot akarták támadni, hanem ukrán területre indították őket”.

Blanár ezen kívül azt mondta, Szlovákia a helyzet súlyos romlásának és eszkalációjának tekinti a lengyel légtér megsértését, és szolidaritását fejezte ki a szomszédos országnak. Robert Fico (Smer) miniszterelnök szavai szerint az incidens „komoly”, és „messzemenő következményei lehetnek”. Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszter kijelentette, átfogó információkra vár ebben a kérdésben.

Varsó megerősítette, hogy szerdán éjjel orosz drónokat lőttek le az ország területén. Az EU- és NATO-tagállam területére legalább 19 drón repült be, amelyek közül hármat vagy négyet lelőttek. Lengyelország agressziónak minősítette az incidenst, és aktiválta a NATO 4. cikkelyét.

Ukrajna már három és fél éve védekezik az orosz agresszió ellen, és szinte naponta hárít el orosz dróntámadásokat. A lengyel légtér megsértése miatt Kijev határozott választ vár az uniótól és a NATO-tól, például további szankciók formájában.

„Minden felelős európai kormánynak el kellene most gondolkodnia azon, hogyan állítsák meg Oroszországot, és vessenek véget a háborúnak, nem pedig azon, hogy hogyan magyarázzák meg az orosz eszkalációt” – zárta Tihij.