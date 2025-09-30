Jó hír az utazóknak: visszatér a Pozsony–Bécs személyvonat

A ZSSK tájékoztatása szerint az utazási idő a pozsonyi és a bécsi főpályaudvar között az eredeti menetrendhez képest 11 perccel rövidül. Az út így összesen 56 percet vesz igénybe a korábbi 1 óra 7 perc helyett. A közlekedési kínálat a lezárás előtti szinten marad, sőt három új REX-vonatpár is közlekedik majd a késő esti és a kora reggeli órákban. A jelentős javulást a Szlovák Állami Vasutak (ŽSR) által végzett pályafelújítás és villamosítás tette lehetővé.

Peter Helexa, a ZSSK vezérigazgatója elmondta, hogy naponta több százezer ember utazik a Szlovák Vasúttársasággal, és Ausztria az egyik legfontosabb célország a nemzetközi közlekedésben.

„Az utasoknak 38 összeköttetés áll rendelkezésre Pozsony és Bécs főpályaudvarai között – óránként közlekedő vonatokkal a kora reggeli óráktól éjfélig, ami hozzájárul a jobb elérhetőséghez, és újabb lépés afelé, hogy a vonatozás ismét az első számú választás legyen mindenki számára”

– tette hozzá Helexa.