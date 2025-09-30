Közélet

Jó hír az utazóknak: visszatér a Pozsony–Bécs személyvonat

Október 11-től újra lehet vonattal Bécsbe utazni a pozsonyi főpályaudvarról

2025. október 11-től, azaz jövő szombattól újraindul a személyszállító vasúti közlekedés a Pozsony főpályaudvar–Marchegg–Bécs főpályaudvar útvonalon – tájékoztatott a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK). A vonatok ismét rendszeres, óránkénti ütemben közlekednek a kora reggeli óráktól egészen éjfélig. 

A ZSSK tájékoztatása szerint az utazási idő a pozsonyi és a bécsi főpályaudvar között az eredeti menetrendhez képest 11 perccel rövidül. Az út így összesen 56 percet vesz igénybe a korábbi 1 óra 7 perc helyett. A közlekedési kínálat a lezárás előtti szinten marad, sőt három új REX-vonatpár is közlekedik majd a késő esti és a kora reggeli órákban. A jelentős javulást a Szlovák Állami Vasutak (ŽSR) által végzett pályafelújítás és villamosítás tette lehetővé. 

Peter Helexa, a ZSSK vezérigazgatója elmondta, hogy naponta több százezer ember utazik a Szlovák Vasúttársasággal, és Ausztria az egyik legfontosabb célország a nemzetközi közlekedésben.

„Az utasoknak 38 összeköttetés áll rendelkezésre Pozsony és Bécs főpályaudvarai között – óránként közlekedő vonatokkal a kora reggeli óráktól éjfélig, ami hozzájárul a jobb elérhetőséghez, és újabb lépés afelé, hogy a vonatozás ismét az első számú választás legyen mindenki számára”

– tette hozzá Helexa. 

Új menetrend a Pozsony főpályaudvar – Bécs főpályaudvar járatokra

  • 19 vonat indul naponta Pozsonyból Bécsbe: 
     Indulás a pozsonyi főpályaudvarról mindennap, óránként az 50. percben, 4:50-től 23:50-ig. 
     Érkezés a bécsi főpályaudvarra mindig a 46. percben. 

  • 19 vonat indul naponta Bécsből Pozsonyba: 
     Indulás a bécsi főpályaudvarról mindennap, óránként a 14. percben, 5:14-től 00:14-ig. 
     Érkezés a pozsonyi főpályaudvarra mindig a 10. percben. 

A Ligetfalu–Bécs járat továbbra is elérhető 

Az utasok igénybe vehetik a REX 77xx vonatokat is, amelyek Pozsony – Ligetfalu állomásról Kittseen keresztül közlekednek Bécsbe. Ezek a járatok óránként indulnak, csúcsidőben pedig félóránként. Bécs irányába naponta 20 vonat közlekedik, valamint 3 további hétköznapokon; az ellenkező irányban, Bécsből indulva 21 vonat közlekedik naponta, plusz 2 hétköznapokon. 

