Spanyolország hivatalosan is kezdeményezi, hogy az Európai Unió tárgyalja újra az évi kétszeri óraátállítás megszüntetését – jelentette be Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök vasárnap.
Újra napirendre kerül az óraátállítás megszüntetése Európában
Sánchez a közösségi oldalán közzétett videóüzenetben „idejétmúltnak” nevezte a gyakorlatot, amely szerinte alig járul hozzá az energiamegtakarításhoz, viszont kedvezőtlenül befolyásolja az emberek egészségét és életminőségét. A spanyol kormány azt javasolja, hogy az EU 2026-ig vezessen be egységes, állandó időrendet.
Az óraátállítás kérdése az 1980-as évek óta visszatérő téma az uniós politikában. Az Európai Parlament már 2019-ben megszavazta a rendszer megszüntetését, ám a tagállamokat képviselő Tanács azóta sem hagyta jóvá a döntést.
A 2018-as uniós konzultáción a válaszadók 84 százaléka támogatta az óraátállítás eltörlését, a közvélemény tehát egyértelműen a változás mellett áll.
Szlovákiában a politikusok többsége óvatosan, de pozitívan fogadta a spanyol kezdeményezést. „Meggyőződésem, hogy elég lenne egyféle időszámítás” – mondta Marián Viskupič (SaS). Hasonlóan vélekedett Roman Michelko, az SNS képviselője is.
A legnagyobb vita továbbra is abban áll, melyik időt – a nyárit vagy a télit – kellene véglegesen megtartani. Lengyelország és Finnország a téli, míg Portugália és Franciaország inkább a nyári idő bevezetését pártolja. Szakértők szerint a döntés csak akkor születhet meg, ha a tagállamok közösen, egységes megoldásban tudnak megegyezni.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.