Újra napirendre kerül az óraátállítás megszüntetése Európában

Spanyolország hivatalosan is kezdeményezi, hogy az Európai Unió tárgyalja újra az évi kétszeri óraátállítás megszüntetését – jelentette be Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök vasárnap.

Sánchez a közösségi oldalán közzétett videóüzenetben „idejétmúltnak” nevezte a gyakorlatot, amely szerinte alig járul hozzá az energiamegtakarításhoz, viszont kedvezőtlenül befolyásolja az emberek egészségét és életminőségét. A spanyol kormány azt javasolja, hogy az EU 2026-ig vezessen be egységes, állandó időrendet.

Az óraátállítás kérdése az 1980-as évek óta visszatérő téma az uniós politikában. Az Európai Parlament már 2019-ben megszavazta a rendszer megszüntetését, ám a tagállamokat képviselő Tanács azóta sem hagyta jóvá a döntést. 

A 2018-as uniós konzultáción a válaszadók 84 százaléka támogatta az óraátállítás eltörlését, a közvélemény tehát egyértelműen a változás mellett áll.

Szlovákiában a politikusok többsége óvatosan, de pozitívan fogadta a spanyol kezdeményezést. „Meggyőződésem, hogy elég lenne egyféle időszámítás” – mondta Marián Viskupič (SaS). Hasonlóan vélekedett Roman Michelko, az SNS képviselője is.

A legnagyobb vita továbbra is abban áll, melyik időt – a nyárit vagy a télit – kellene véglegesen megtartani. Lengyelország és Finnország a téli, míg Portugália és Franciaország inkább a nyári idő bevezetését pártolja. Szakértők szerint a döntés csak akkor születhet meg, ha a tagállamok közösen, egységes megoldásban tudnak megegyezni.

