Folytatódik Fico merénylőjének pere, vallomást tettek a kormányfő testőrei

A lévai nyugdíjast terrortámadás címén akár életfogytiglani börtönbünetésre is ítélhetik, de kérdéses, hogy elfogadják-e az érvelését, miszerint nem megölni, hanem „csak” súlyosan megsebesíteni szerette volna a kormányfőt. Ebből a szempontból kulcsfontosságú lehet, miként ítélik meg a viselkedését a lövöldözés szemtanúi.

A mai nap folyamán levetítették Cintula beszélgetését is egy ügynökkel, amely azt követően készült, miután a támadót kórházba szállították, de a sajtót kizárták erről az eseményről – ugyanis azonosítható maradt a hivatalos személy hangja. A nyugdíjas által elmondottak kulcsfontosságú szerepet játszhatnak a bíróság döntésében.

Fico három meghallgatott testőre kevés konkrétumot mondott az eset kapcsán: ketten nem látták tisztán a történteket, vagy nem emlékeztek az eseményekre, harmadikuk pedig azt állította, hogy a lövéseket követő dulakodás miatt nem tudott tiszta képet alkotni a merényletről. Egyikük sem pontosította, miként is viselkedett Cintula a támadás előtt és alatt.

Délben a támadásról felvételt készítő régiós televízió vezetője járult a bíróság elé, hogy tanúvallomást tegyen.