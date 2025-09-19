Közélet

Folytatódik Fico merénylőjének pere, vallomást tettek a kormányfő testőrei

Negyedszer is nekifut a bíróság a Cintula-ügynek

Tokár Géza
Tokár Géza

Több érintett vallomásával folytatódik a Robert Fico miniszterelnök elleni merénylettel kapcsolatos bírósági tárgyalás, immár a negyedik alkalommal. Fico testőre, régiós tévések is megjelentek a bíróság előtt.

A lévai nyugdíjast terrortámadás címén akár életfogytiglani börtönbünetésre is ítélhetik, de kérdéses, hogy elfogadják-e az érvelését, miszerint nem megölni, hanem „csak” súlyosan megsebesíteni szerette volna a kormányfőt. Ebből a szempontból kulcsfontosságú lehet, miként ítélik meg a viselkedését a lövöldözés szemtanúi. 

A mai nap folyamán levetítették Cintula beszélgetését is egy ügynökkel, amely azt követően készült, miután a támadót kórházba szállították, de a sajtót kizárták erről az eseményről – ugyanis azonosítható maradt a hivatalos személy hangja. A nyugdíjas által elmondottak kulcsfontosságú szerepet játszhatnak a bíróság döntésében.

Fico három meghallgatott testőre kevés konkrétumot mondott az eset kapcsán: ketten nem látták tisztán a történteket, vagy nem emlékeztek az eseményekre, harmadikuk pedig azt állította, hogy a lövéseket követő dulakodás miatt nem tudott tiszta képet alkotni a merényletről. Egyikük sem pontosította, miként is viselkedett Cintula a támadás előtt és alatt.

Délben a támadásról felvételt készítő régiós televízió vezetője járult a bíróság elé, hogy tanúvallomást tegyen.

Cintula: úgy bánnak itt velem mint az utolsó orrszarvúval – lezárult a merénylő elleni per 2. napja

