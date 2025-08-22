Közélet

Újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket, ismét szünetel a szállítás Szlovákiába

baratsag koolajvezetek
TASR/AP-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Az incidens tényét Denisa Saková (Hlas) gazdasági miniszter is megerősítette.

Újabb támadást mértek a Barátság kőolajvezetékre, amely Oroszországból Szlovákiába vezet. Ezúttal a belorusz határ közelében került sor az incidensre – közölte csütörtök éjjel a Facebookon Denisa Saková gazdasági miniszter, egyúttal hozzátéve, hogy a szállítás leállt, a kár mértékének felmérését pedig megkezdték.

Hétfőn sem működött a vezeték, mivel Oroszország területén megrongálódott egy transzformátorállomás. A mostani volt a második infrastrukturális kár hét napon belül, amely a szállítás korlátozását eredményezte.

Az Ukrainska Pravda arról írt, hogy augusztus 22-re virradó éjszaka drónok csaptak le a Brjanszki területen fekvő Unecsában található vezeték szivattyúállomására. A támadásról videók is készültek, a felvételeket Telegramon osztották meg.

A támadásról szóló híreket pénteken reggel Szijjártó Péter (Fidesz) magyar külgazdasági- és külügyminiszter is megerősítette. „Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt!” – írta Facebook-oldalán a politikus.

Szijjártó szerint „ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen. Egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba.” Hozzátette: „Nem fog menni! Mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük!”

(TASR, Ukrainska Pravda, MTI)

Barátság kőolajvezeték
földgáz
kőolaj
orosz-ukrán konfliktus
