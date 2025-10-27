Közélet

Újabb szállítmány érkezett Szlovákiába az orron át beadható vakcinákból

vakcina orr
Shutterstock-felvétel
tasr
TASR

A múlt héten újabb szállítmány érkezett Szlovákiába a gyerekeknek orron át beadható influenza elleni vakcinákból. Összesen 19 040 csomag van raktáron. További 13 ezer adag kiszállítása november elején várható – tájékoztatta a TASR hírügynökséget az egészségügyi minisztérium kommunikációs osztálya.

„A 2025-ös oltási szezonra a tavalyi mennyiség kétszerese áll rendelkezésre az orron át beadható vakcinákból. A második szállítmányban 19 040 csomag vakcina került a nagykereskedőkhöz. A harmadik szállítmány (körülbelül 13 ezer adag) várhatóan november elején érkezik” – tájékoztatta a TASR-t a minisztérium.

A tárca hozzátette, teljes mértékben a jogosult cég hatáskörébe tartozik a kiszállítás. „Az egészségügyi tárca nem részese ennek a folyamatnak” – tette hozzá a minisztérium.

vakcina
influenza
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?