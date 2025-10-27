Újabb szállítmány érkezett Szlovákiába az orron át beadható vakcinákból

„A 2025-ös oltási szezonra a tavalyi mennyiség kétszerese áll rendelkezésre az orron át beadható vakcinákból. A második szállítmányban 19 040 csomag vakcina került a nagykereskedőkhöz. A harmadik szállítmány (körülbelül 13 ezer adag) várhatóan november elején érkezik” – tájékoztatta a TASR-t a minisztérium.

A tárca hozzátette, teljes mértékben a jogosult cég hatáskörébe tartozik a kiszállítás. „Az egészségügyi tárca nem részese ennek a folyamatnak” – tette hozzá a minisztérium.