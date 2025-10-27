A múlt héten újabb szállítmány érkezett Szlovákiába a gyerekeknek orron át beadható influenza elleni vakcinákból. Összesen 19 040 csomag van raktáron. További 13 ezer adag kiszállítása november elején várható – tájékoztatta a TASR hírügynökséget az egészségügyi minisztérium kommunikációs osztálya.
Újabb szállítmány érkezett Szlovákiába az orron át beadható vakcinákból
„A 2025-ös oltási szezonra a tavalyi mennyiség kétszerese áll rendelkezésre az orron át beadható vakcinákból. A második szállítmányban 19 040 csomag vakcina került a nagykereskedőkhöz. A harmadik szállítmány (körülbelül 13 ezer adag) várhatóan november elején érkezik” – tájékoztatta a TASR-t a minisztérium.
A tárca hozzátette, teljes mértékben a jogosult cég hatáskörébe tartozik a kiszállítás. „Az egészségügyi tárca nem részese ennek a folyamatnak” – tette hozzá a minisztérium.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Korábbi cikkek a témában
2025. 10.20.
Ha fáj a torka, kerülje az alábbi ételeket
2025. 10.22.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.