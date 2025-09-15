Újabb ráfizetés: markáns díjemelésre készül az egyik hivatal

Az ingatlan-nyilvántartáshoz való online hozzáférés a közeljövőben jelentősen átalakul. A javasolt törvénymódosítás értelmében megszűnik az eddigi ingyenes, anonim lekérdezés, helyette csak regisztrált felhasználók férhetnek hozzá a dokumentumokhoz a kataszteri hivataloknál, komoly díjfizetés mellett – számolt be az STVR.

A módosítás fő célja az ingatlantulajdonosok személyes adatainak védelme, hiszen a változások értelmében egyértelműen nyomon követhető lesz, ki és mikor keresett rá egy adott ingatlanra. Emellett bevezetésre kerül egy hat eurós díj minden – akár több – tulajdoni lapért, lakásért vagy telekért, ami különösen a nagyobb mennyiségű lekérés esetén jelenthet komoly költséget.

A szakmai szervezetek szerint az új rendszer jelentős többletkiadást hozhat a szolgáltatók és ügyfelek számára egyaránt. Egy ingatlan adásvételénél például gyakran több lekérés is szükséges – ismételt vizsgálatok esetén a költség már akár több tíz euróra rúghat, amit végső soron a vásárló, illetve az ügyfél visel.

A javasolt szabályozás jelenleg a tárcák közötti egyeztetés fázisában van. Amennyiben a módosítás elfogadásra kerül, az új rendszer várhatóan jövő júliustól lép életbe, átalakítva az ingatlan-adatgyűjtés hozzáférhetőségét.

Ez az intézkedés várhatóan csökkenti az anonimitását a kataszteri adatoknak, ugyanakkor új pénzügyi terhet jelenthet azoknak, akik rendszeresen igényelnek dokumentumokat – legyen szó magánszemélyekről vagy szakmabeliekről.