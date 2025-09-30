Újabb posták zárnak be a nagyobb városokban, némelyikük már holnaptól – magyarlakta területek is érintettek

A Szlovák Posta idén indította el az optimalizációs projektjét, melynek értelmében lecsökkentik az elérhető postahivatalok számát. Ahogy arról lapunk is beszámolt, már nyáron is bezártak néhány postát a megyeközpontokban, de az intézmény vezetése most tovább folytatja a hálózat „megritkítását”. A mai sajtóközleményükben arról számoltak be, hogy október 1-től újabb 14 postahivatal szűnik meg a járásközpontokban. A bezárások második hulláma november 1-jén folytatódik, ekkor további 4 posta zárnak be, majd a jövő év elején újabb 3 hivatalt törölnek el (ezek kapcsán pontos dátumot még nem közöltek).

Egyúttal megjegyezték, hogy terveik alapján összesen 29 hivatalt zárnának be, de az Elektronikus Kommunikáció Szabályozásáért és Postai Szolgáltatásokért Felelős Hivatal (ÚREKPS) eddig csak 21 kérvényüket hagyta jóvá.

A bezárásra kerülő posták a magyarlakta járásokat is érintik, példának okáért Érsekújvárban is megszüntetnek egy hivatalt.