Már a jövő héten újabb F–16-os vadászgépek érkeznek Szlovákiába – jelentette be Robert Kaliňák (Smer) védelmi miniszter szerdán.
A tárcavezető közölte: két repülőgép leszállítására számítanak a következő napokban, és az év végéig legalább további kettő érkezik az országba. A pontos időpontokat a minisztérium még egyezteti, mivel több gép az Egyesült Államokban, Arizonában zajló pilótakiképzésen vesz részt.
Kaliňák elmondása szerint a vadászgépek 2025 elejétől már bevethetők lesznek, teljes hadrafoghatóságukat pedig néhány hónapon belül elérhetik. „Van némi csúszás a programban, amivel nem vagyok elégedett, de a helyzet bonyolult” – fogalmazott.
A miniszter hozzátette: Szlovákia saját légtérvédelmét várhatóan a jövő év elején veheti át teljes mértékben, addig továbbra is szövetségesei biztosítják a feladatot.
Szlovákia 2018 végén kötött szerződést az Egyesült Államokkal 14 darab F–16 C/D Block 70 típusú vadászgép beszerzéséről. A járványhelyzet miatt késedelmet szenvedő átadások nyomán az első repülők 2023 nyarán érkeztek a Pozsonyhoz közeli, malackai katonai repülőtérre.
