Új szélsőséges párt a láthatáron

Pozsony | Marian Kotlebának a novemberi vereség után meglehetősen nagy gondot okoz összetartani pártja szélsőséges szimpatizánsait. A szlovák szélsőjobboldali színtér hosszú csend után mozgolódni kezdett, és úgy tűnik, az ĽSNS-ből kiábrándult szélsőségesek pártot akarnak alapítani.

A pártalapítás „hírnöke” Marián Magát, az ismert szélsőjobbos aktivista, a Vzdor Kysuce félkatonai csoport egyik alapítója, aki ugyan 2016-ban még az ĽSNS listáján indult a parlamenti választásokon, ám régóta nyílt konfliktusa van Marian Kotlebával. Magát a Facebookon jelentette be a pártalapítási kezdeményezést, mondván, erre az ĽSNS és az SNS kiábrándult korábbi tagjai vették rá. A párt a „Tri prúty” (Három vessző) munkanevet viseli, utalva az ismert szláv mondára, és arra, hogy egységbe akarja foglalni a Kotlebáékból kiábrándult, töredezett szélsőséges színteret.

Magát jobbról előz

Daniel Milo szélsőségesség-szakértő szerint Magát „jobbról előzi” Kotlebáékat, ő a színtér egyik legszélsőségesebb arca, mert nem az ĽSNS tagjaira jellemző kétértelműséggel fogalmazza meg a véleményét. Milo épp ezért gondolja úgy, hogy egy Magát által alapított politikai platformnak nem sok esélye van a sikerre. „Kotlebáék előretörésének egyik oka épp az volt, hogy belátták, az egyenruhás-fáklyás menetelésekkel nem mennek semmire, elfogadhatóvá kell válniuk a választók számára” – mondta, hozzátéve, Magát nem ment át ilyen átváltozáson, ám épp a nyílt antiszemitizmusa és agresszív szélsőségessége miatt nem valószínű, hogy egy általa vezetett párt valós sikert tudna elérni.

Ki áll a háttérben?

Magát azonban arról is beszélt, hogy nem ragaszkodik feltétlenül vezetői pozícióhoz a pártban. Radovan Bránik szélsőségesség-szakértő szerint az a valószínűbb, hogy Magát csak a kezdeményezés „reklám-arca”, csak mozgósít és kommunikál, a pártalapítást valójában mások fogják elvégezni. „Ez a szélsőséges politikai platform egyelőre még csak keresi, merre induljon el, és nem kizárt, hogy végül a Szlovák Megújhodási Mozgalom (SHO) céljait fogja szolgálni” – mondta Bránik. Milo is említette az SHO-t, mondván, Magát már dolgozott együtt Róbert Šveccel, a mozgalom vezetőjével – aki nem mellesleg Kotleba legnagyobb ellenlábasa a szélsőjobboldalon, és jó ideje már a színtér vezetőjévé szeretne válni.

Bránik elmondta: Magáték azokat a „szélsőséges idealistákat” akarják megfogni és egyesíteni, akik csalódtak Kotlebáékban, és árulónak tartják őket, mert tulajdonképpen beépültek a politikai rendszerbe, és gazdasági célokat követnek. Mellettük pedig azokat is, akik kiestek az ĽSNS belső köréből, és gazdaságilag nem igazán profitálnak a pártból, ezért háborognak. Az elemző szerint az új platform minél több embert akar bevonzani az egységesítés ígéretével – többek közt az ĽSNS parlamenti képviselőinek némelyikével is megpróbálkozhatnak, hiszen Kotlebáék parlamenti frakciója sem egységes, több elégedetlenkedő képviselőjük is van.

Kotlebajok

Bránik azonban hozzáteszi: velük azért nem lesz könnyű dolga Magátéknak, mert a képviselők megérezték, hogy jó és kényelmes dolog parlamenti képviselőnek lenni, és bár sokan távoznának, nem szeretnék elveszteni a honatyáknak járó kiváltságokat és fizetést. „Valószínűleg kivárják tehát, hogy milyen fogadtatása lehet az új pártnak, csak aztán lépnek” – mondta lapunknak Bránik.

Kotlebáék felett tehát gyülekeznek a viharfelhők, ráadásul bár az ĽSNS feloszlatásáról szóló főügyészi beadvánnyal még nem foglalkozott a Legfelsőbb Bíróság, egyes képviselőik is komoly bajban vannak. Milan Mazurek után Stanislav Mizík ellen is vádat emelt a Speciális Ügyészség. A képviselő ugyanis agresszívan antiszemita és romaellenes kiszólásokkal bírálta a közösségi hálón, 2017 elején az Andrej Kiska államfő által állami kitüntetésben részesített személyiségeket.