Új párt alakul Szlovákiában, már leadták a szükséges aláírásokat

Jog az Igazsághoz (Právo za pravdu) névvel új párt alakul. A kezdeményezők több mint 20 ezer aláírást nyújtottak be a belügyminisztériumba, ami elegendő a párt regisztrálásához. Zoroslav Kollár ügyvéd, üzletember áll a kezdeményezés mögött – tájékoztatott az alakuló párt.

„Az emberek megerősítették, hogy értelme van kiállni egy olyan rendszer ellen, amely 35 éven át a saját kiválasztottjait hozta helyzetbe, de hagyta, hogy a többség a mindennapi problémákkal küszködjön” – mondta Kollár.

Köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett az aláírásgyűjtésben, és közölte, úgy véli, néhány héten belül bejegyzik a pártot. Amint ez megtörténik, azonnal be akar lépni a politikai küzdelembe.

Az alakuló pártoknak 10 ezer támogató aláírást kell leadniuk a belügyminisztériumban, hogy kérvényezhessék a bejegyzésüket. Ezután bírálják el, hogy teljesítik-e az összes törvényi feltételt. Ha a kérvény az összes jogi követelménynek megfelel, a minisztérium bejegyzi a pártot.

