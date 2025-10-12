Három hónappal a Happy Travel csődje után a cég korábbi tulajdonosa, Roman Berkes, újraindította vállalkozását. A nyitrai üzletember „Je čas na dovolenku” (Ideje nyaralni) néven kínál ismét külföldi nyaralásokat, főként Egyiptomba, Törökországba és Bahreinbe.
Új néven tért vissza a csődbe ment Happy Travel
A Happy Travel nyári csődje több száz család nyaralását tette tönkre: az ügyfelek közül sokan több száz, sőt, ezer eurót fizettek elő olyan utakért, amelyek végül nem valósultak meg. A Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője, Tomáš Havetta tájékoztatása szerint eddig több mint 500 feljelentés érkezett, a becsült kár meghaladja az 1,5 millió eurót.
A közösségi médiában időközben új név alatt – Je čas na dovolenku – megjelent utazási oldalra a „Podvedení klienti CK 2025” (Megtévesztett utazásiiroda-ügyfelek 2025) nevű Facebook-csoport hívta fel a figyelmet. A csoport tagjai szerint a korábbi Happy Travel oldalát egyszerűen átnevezték, és most újra utakat kínálnak, főként Egyiptomba, Törökországba és Bahreinbe.
Roman Berkes a Markíza televíziónak nyilatkozva közölte: a névváltoztatás az idegenforgalomban „teljesen megszokott gyakorlat”. Elmondása szerint eredeti célja az volt, hogy külföldi turistáknak szervezzen utakat Szlovákiába, de a nyári események ezt megnehezítették. „A jövőben továbbra is szeretném ezt az irányt folytatni” – hangsúlyozta azzal, hogy az új projekt nem szervez saját utakat, hanem más utazási irodák ajánlatait közvetíti.
A Generali biztosítótársaság szóvivője, Catherine Černochová megerősítette: a kártérítési igények feldolgozása folyamatban van, a kifizetésekre akkor kerülhet sor, ha minden káresetet hivatalosan bejelentettek.
A rendőrségi vizsgálat továbbra is tart, a hatóság a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem közölt további részleteket.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.