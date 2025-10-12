Új néven tért vissza a csődbe ment Happy Travel

A Happy Travel nyári csődje több száz család nyaralását tette tönkre: az ügyfelek közül sokan több száz, sőt, ezer eurót fizettek elő olyan utakért, amelyek végül nem valósultak meg. A Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője, Tomáš Havetta tájékoztatása szerint eddig több mint 500 feljelentés érkezett, a becsült kár meghaladja az 1,5 millió eurót.

A közösségi médiában időközben új név alatt – Je čas na dovolenku – megjelent utazási oldalra a „Podvedení klienti CK 2025” (Megtévesztett utazásiiroda-ügyfelek 2025) nevű Facebook-csoport hívta fel a figyelmet. A csoport tagjai szerint a korábbi Happy Travel oldalát egyszerűen átnevezték, és most újra utakat kínálnak, főként Egyiptomba, Törökországba és Bahreinbe.

Roman Berkes a Markíza televíziónak nyilatkozva közölte: a névváltoztatás az idegenforgalomban „teljesen megszokott gyakorlat”. Elmondása szerint eredeti célja az volt, hogy külföldi turistáknak szervezzen utakat Szlovákiába, de a nyári események ezt megnehezítették. „A jövőben továbbra is szeretném ezt az irányt folytatni” – hangsúlyozta azzal, hogy az új projekt nem szervez saját utakat, hanem más utazási irodák ajánlatait közvetíti.

A Generali biztosítótársaság szóvivője, Catherine Černochová megerősítette: a kártérítési igények feldolgozása folyamatban van, a kifizetésekre akkor kerülhet sor, ha minden káresetet hivatalosan bejelentettek.

A rendőrségi vizsgálat továbbra is tart, a hatóság a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem közölt további részleteket.

