Ügyészség: tovább terjed a korrupció

Pozsony | Arról, hogy nem kevesebb a korrupció egyrészt a rendőrség tehet, amiért nem végzi megfelelően a munkáját, másrészt az állampolgárok, akik nem segítenek az ügyek leleplezésében – derül ki a Főügyészség és a Speciális Ügyészség jelentéséből.

Nem Andrej Kiska volt az egyetlen, aki a héten a parlamentben felolvasta országértékelő jelentését. Azt, hogy mennyire sikerült harcolni a bűntettekkel az elmúlt egy év leforgása alatt, a két ügyészség képviselői is elárulták a parlamentben. Mivel Jaromír Čižnár főügyészt a héten műtötték, első helyettese, Peter Šufliarsky olvasta fel a jelentést. A Speciális Ügyészséget annak főnöke, Dušan Kováčik képviselte.

Nincs nagy korrupciós ügy

Mindketten elismerték, hogy csökken a bejelentett korrupciós esetek száma. „Hangsúlyozni kell, hogy a korrupciós bűntettek elkövetőinek leplezése kizárólag a rendőrség kompetenciája. Ezért evidens, hogy a rendőrség elégtelen munkájának eredménye, hogy egyre kevesebb korrupciós ügyet sikerül felderíteni. Az sem segít a helyzeten, hogy a természetes és jogi személyek nem hajlandók együttműködni a rendőrséggel” – írja az ügyészség. A problémát viszont nem abban látja, hogy az emberek nem bíznak meg a hatóságokban, hanem abban, hogy a korrupciós magatartás mindkét fél számára előnyös. Továbbra is érvényes, hogy az ügyészségnek egyetlen egy jelentős korrupciós botrányt sem sikerült lelepleznie. A legnagyobb összegű kenőpénz, amely kapcsán vizsgálódott, 15 ezer euró volt az Agrárkifizető Ügynökségnél.

Veronika Remišová, az OĽaNO képviselője szerint az ügyészség jelentése semmitmondó. „Komoly problémaként kezeli a jelentés, hogy az ügyészeknek a tárgyalásokra nemcsak Bazinba, hanem gyakran Besztercebányára is kell utazniuk. A jelenlegi helyzetben kicsit másképp képzelném el az ügyészség fő problémáinak a felvázolását” – mondta Remišová.

Felszámolt maffia

A Piťo-, a Sýkora-, a Takáč- vagy a Sátor-bűnbandát is azok közé sorolta az ügyészség, amelyeket az utóbbi időben sikerült felszámolni. A Piťo-csoport ügyében áttörő előrelépésről számolt be. „Miután a banda egyes tagjai több gyilkosságról tettek vallomást, a csoport főnöke, Juraj Ondrejčák is elkezdett együttműködni a hatóságokkal, s felszólította a bűnbanda többi tagját, hogy tegyenek ugyanígy. Ez pedig jelentősen felgyorsította a vizsgálatot. Az egyes vádlottakkal fokozatosan sikerült vádalkut kötni” – írja a Főügyészség. A Sátor-banda miatt ugyancsak a rendőrséget bírálja az ügyészség. „A bűnbanda hosszú időn át folytatta a tevékenységét, holott Sátor Lajos ellen több elfogatóparancsot adtak ki. Ennek a csoportnak a tevékenységét állítólag illegálisan a rendőrség magas beosztású képviselői is támogatták” – közölte az ügyészség.

A Sátor-banda ellen idén nyújtott be vádemelési javaslatot az ügyészség. A vádlottak között van Boris D. is, aki a rendőrségnél dolgozott vezető pozícióban. „Az ő információinak köszönhetően Sátor Lajos letartóztatására tett egyetlen egy kísérlet sem volt sikeres” – fűzte hozzá az ügyészség azzal, hogy az ügy kapcsán jelenleg hat személy van vizsgálati fogságban.

Kováčik marad

A Speciális Ügyészség a gazdasági bűncselekményeknél kiemelte a Shark akciót, mely kapcsán a Híd járási elnökét, Stanislav Vospáleket is letartóztatták, ám „említésre méltónak” nevezte a Marián Kočner vállalkozó csalásai miatt indított vizsgálatot is. Remišová azért bírálta a plénumban Kováčikot, amiért képtelenek rendet teremteni Kočnerrel, aki nemcsak a meggyilkolt újságírót, Ján Kuciakot, hanem más újságírókat is megfenyegetett. Kováčik erre a kritikára nem reagált.

Ľubomír Galko, az SaS képviselője szerint elfogadhatatlan, hogy Kováčik még mindig betölti a tisztségét. „Két fiatal ember meggyilkolása sem rázta meg olyannyira, hogy távozzon? Az emberek elég hangosan követelik a távozását. Hihetetlen, hogy képtelen az önreflexióra, s továbbra is úgy viselkedik, mintha minden a legnagyobb rendben lenne” – mondta Galko. Kováčik ezt követően őszintén megköszönte a felszólalók véleményét.