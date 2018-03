„Ugyanaz a kormánykoalíció folytatja tovább”

Pavol Babošt, a Komenský Egyetem politológia tanszékének politológusát kérdeztük az aktuális politikai eseményekről.

Hogyan értékeli azt a váratlan fordulatot, hogy a koalíciós pártok elnökei az előrehozott választások helyett a kormány átalakításában állapodtak meg?

Engem enyhén meglepett. Bár ezzel a lehetőséggel is számolni lehetett, de az előrehozott választásoknak jóval nagyobb volt az esélye. Ráadásul a Híd elnöke, Bugár Béla hétfőn még kizárta a kormány átalakításának a lehetőségét. Habár most azt állítja, hogy az országos tanács határozata ezt a biankó csekket is tartalmazza. Ugyanakkor a határozat tartalmát Bugár nagyon egyértelműen tolmácsolta, előrehozott választásokról és a kormány bukásáról beszélt. Ehhez képest a kormány átalakításában egyeztek meg a koalíciós partnerek.



Mi lehet e-mögött a fordulat mögött?

Valószínűleg több oka van. Úgy vélem, hozzájárulhattak a közvélemény-kutatások eredményei. A szerdán este közzétett eredmények és a Smer saját felmérései. Ezek alapján egy előrehozott választásokat követően ilyen kormány már nem állhatna fel. Egy következő indok lehetett, hogy ebben a választási ciklusban a parlamentnek több pozícióról is döntenie kell. Már ebben az évben alkotmánybírókat kell választania a parlamentnek, rövidesen lejár Jaromír Čižnár főügyész mandátuma, és az Állami Számvevőszék új elnökét is ebben a ciklusban kell megválasztani. A koalíció valószínűleg ellenőrzése alatt akarja tartani ezeket a választásokat.

Ön szerint Andrej Kiska államfő tehetett volna valamit, hogy ne a Robert Fico szerint vázolt forgatókönyv valósuljon meg?

Valamilyen tere lett volna a manőverezésre, de szembe ment volna a hazai alkotmányos szokásokkal. Nagyon nem standard módon járt volna el, ha aktívan beavatkozik a politikai történésekbe. Ráadásul valószínű, hogy egy ilyen lépéssel még inkább polarizálta volna az egyébként is nagyon kiélezett társadalmi helyzetet. Ezt pedig az elnök úr biztosan nem akarja.

Bugár Béla szerint az új kormány hozzájárulhat a kedélyek csillapításához. Ön szerint is?

Ez attól függ, kik fogják betölteni a megüresedett miniszteri posztokat. Egyelőre úgy tűnik, ugyanannak a koalíciónak a folytatásáról lesz szó. A kormányfői székben pusztán formálisan fog ülni Peter Pellegrini, én nem zárom ki, hogy a háttérből továbbra is Robert Fico fog irányítani.

Ön szerint a tüntetők is megelégednek a kormány rekonstrukciójával?

Úgy vélem, hogy a többségnek ez nem lesz elegendő. A mintegy százezres tömeg nemcsak Robert Fico távozását követelte, hanem a kormánykoalíció távozását is, továbbá a kettős gyilkosság és azoknak a korrupciós ügyeknek az átlátható kivizsgálását, melyekről Ján Kuciak írt. Erre pedig nincs esély, ha a távozó miniszter jobbkeze veszi át a tárcát.

Visszafordíthatják a kormány átalakítására tett törekvéseket a civilek által szervezett tüntetések, ha masszívan folytatódnak?

A helyzet óráról órára változik, de még ha ismét többezres tömegek vonulnának az utcákra, kevés esélyét látom annak, hogy ki tudnák harcolni az előrehozott választásokat.