Tüntetéssel válaszolnak a reformtervre

Pozsony | Az oktatási reform homályos, megvalósítása a következő kormányokra vár, és egyelőre nem tudni, lesz-e anyagi fedezete a tervezett átalakításoknak – ezek a leggyakoribb kifogások az oktatási tárca reformjával ellen.

Az oktatási tárca által kidolgozott reformot 2016-ban harangozta be a kormány. A most nyilvánosságra hozott újabb, 95 oldalas dokumentum részben a 2013-ban, Dušan Čaplovič (Smer) volt oktatási miniszter idejéből származó, az Oktatásügy Állapotáról szóló jelentésen, továbbá a Tanuló Szlovákia szerzői dokumentumon alapul. A 150 intézkedésből álló reform a finn modellre épít, vagyis az inkluzív oktatásra helyezné a hangsúlyt. „Nemcsak a speciális nevelési igényű gyerekek, hanem a tehetséges diákok képzése is egyszerre, egyazon oktatási-nevelési folyamatban történne, azzal a jelszóval, hogy minden diák tehetséges, és mindenkinek lehetőséget kellene adni, hogy közösen fejlődjön” – állítja Martina Lubyová (SNS) oktatási miniszter.

150 intézkedés

A reform előbb a 4, majd a 3 éves gyerekek számára tenné kötelezővé az óvodalátogatást, 2021, illetve 2022-től. Minden iskolát szakemberekkel, speciális pedagógussal, szociális pedagógussal, iskolai pszichológussal látna el, a jelenlegi 10-ről 11 évre növelné a kötelező iskolalátogatást. Számolnak továbbá a pedagógusok béremelésével, 2027-re a tanárok bérének a más diplomások bérének 85%-át kellene kitennie.

Lesz-e rá pénz?

Az ellenzék azonban arra figyelmeztet, hogy a mintegy 9 milliárd euróra becsült reform költségeinek nagy részét a következő kormányoknak kell előteremteniük. Az elkövetkező két évben a jelenlegi kabinet a költségek mintegy 7%-át állná, és ennek az összegnek a jelentős részét is már különböző uniós pályázatokon keresztül lekötötték. Peter Krajňák (Híd) oktatási államtitkár szerint a dokumentum jó kiindulópont a reform elindításához. Az anyagiakkal kapcsolatos kérdésekre azt felelte, hogy a kormány menet közben eddig is talált forrásokat az egyes intézkedésekre. Példaként azt a 2 millió eurót emelte ki, melyet a kormány a nemzetiségi iskolák megemelt normatívájára különített el. „Meggyőződésem, hogy ha Szlovákia talál forrásokat a vadászgépek beszerzésére, akkor a pedagógusok béremelésére is talál pénzt” – így reagált Peter Kažimír (Smer) pénzügyminiszter a reform anyagi részét firtató kérdésekre.

Vladimír Crmoman, a Szlovák Pedagóguskamara (SKU) elnöke szerint a Martina Lubyová által bemutatott reform pusztán marketingfogás és mediális buborék. „A kormány csak az időt húzza. Előbb kidolgozták a Tanuló Szlovákiát, most pedig egy újabb dokumentumot mutattak be, ráadásul a megvalósítás ütemterve most is hiányzik” – mondta a kamara elnöke. A miniszter szerint a pénzügy és a munkaügyi minisztérium észrevételeit beépítik a tervbe, mely Lubyová szerint két hét múlva már végleges formát kap. Crmoman elmondta, hogy a kamara június 18-ára tüntetést szervez az oktatási minisztérium épülete elé. „Emlékeztetni szeretnénk őket, hogy ideje cselekedni, a szavakból már elég volt” – mondta Crmoman, aki szerint a Nemzeti Oktatási-nevelési Programban foglalt intézkedések többségének megvalósítása a következő kormányokra fog hárulni. „Az alapvető problémákat kellene sürgősen megoldani. Ilyen az iskolák finanszírozása, a pedagógusok értékelése, az iskolák menedzselése, illetve az iskolák felszereltsége, melynek azonosnak kell lennie” – állítja Crmoman.