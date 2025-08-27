Továbbra is nagy a tanárhiány, a legkeresettebbek a matektanárok, de hiány van angol-, informatika- és fizikatanárból is

Kevesebb, mint egy héttel a tanévkezdés előtt még mindig több mint 1000 pedagógiai alkalmazottat keresnek az óvodák, az általános és a középiskolák Szlovákiában. A nem pedagógiai alkalmazottakkal együtt több, mint 1200 üres állás van a közoktatásban.

Az Edujobs.sk portálon – ahol az iskolák ingyenesen tehetik közzé álláshirdetéseiket – alig egy héttel az új tanév kezdete előtt 1 248 hirdetés található.

A helyzet valamivel jobb, mint tavaly, amikor ugyanekkor 450-nel több ajánlat volt elérhető. Az összes aktív álláshirdetés 82 százaléka – 1 020 hirdetés – pedagógiai pozíciókra vonatkozik.

A legnagyobb kereslet az általános iskolák felső tagozatos tanárai iránt van, 239 pozícióra keresnek még mindig pedagógust az iskolák. Ezt követik a középiskolai tanári állások – 149 hirdetés –, a harmadik legkeresettebb pedig az óvodapedagógus – 103 ajánlat. Az általános iskolák alsó tagozatára közel 100 hirdetés szól. Összességében tehát az alap- és középfokú intézmények jelenleg 482 pedagógust keresnek.

Az igazgatói pozíciókból idén kisebb a hiány, mint tavaly ilyenkor: míg egy éve tizenkét igazgatót kerestek, idén „csak” kilenc pozíció betöltetlen.

A tanári állásokra továbbra is nagyon alacsony a jelentkezők száma. Egy általános iskola felső tagozatos tanári hirdetésére átlagosan 4 jelentkező, a középiskolai állásokra 6 jelentkező reagál. Ezzel szemben a pedagógiai asszisztensi állásokra átlagosan 37 pályázó jelentkezik.