Továbbra is nagy a tanárhiány, a legkeresettebbek a matektanárok, de hiány van angol-, informatika- és fizikatanárból is

Kevesebb, mint egy héttel a tanévkezdés előtt még mindig több mint ezer pedagógiai alkalmazottat keresnek az óvodák, az általános és a középiskolák Szlovákiában. A nem pedagógiai alkalmazottakkal együtt több, mint 1200 üres állás van a közoktatásban.
Kevesebb, mint egy héttel a tanévkezdés előtt még mindig több mint 1000 pedagógiai alkalmazottat keresnek az óvodák, az általános és a középiskolák Szlovákiában. A nem pedagógiai alkalmazottakkal együtt több, mint 1200 üres állás van a közoktatásban.
Az Edujobs.sk portálon – ahol az iskolák ingyenesen tehetik közzé álláshirdetéseiket – alig egy héttel az új tanév kezdete előtt 1 248 hirdetés található.
A helyzet valamivel jobb, mint tavaly, amikor ugyanekkor 450-nel több ajánlat volt elérhető. Az összes aktív álláshirdetés 82 százaléka – 1 020 hirdetés – pedagógiai pozíciókra vonatkozik.
A legnagyobb kereslet az általános iskolák felső tagozatos tanárai iránt van, 239 pozícióra keresnek még mindig pedagógust az iskolák. Ezt követik a középiskolai tanári állások – 149 hirdetés –, a harmadik legkeresettebb pedig az óvodapedagógus – 103 ajánlat. Az általános iskolák alsó tagozatára közel 100 hirdetés szól. Összességében tehát az alap- és középfokú intézmények jelenleg 482 pedagógust keresnek.
Az igazgatói pozíciókból idén kisebb a hiány, mint tavaly ilyenkor: míg egy éve tizenkét igazgatót kerestek, idén „csak” kilenc pozíció betöltetlen.
A tanári állásokra továbbra is nagyon alacsony a jelentkezők száma. Egy általános iskola felső tagozatos tanári hirdetésére átlagosan 4 jelentkező, a középiskolai állásokra 6 jelentkező reagál. Ezzel szemben a pedagógiai asszisztensi állásokra átlagosan 37 pályázó jelentkezik.
Pozsony megyében a legnagyobb a tanárhiány
A legtöbb pedagógust Pozsony megyében keresik: 232 hirdetés van aktívan, ami az összes tanári állás közel fele.
Ezt követi Nagyszombat megye – 60 hirdetés –, valamint a Kassa és Nyitra megye –egyaránt 46 hirdetés.
A legkevesebb tanári állást Zsolna megyében hirdették meg – mindössze 15 pedagógust keresnek.
Bár országosan kevés a jelentkező, regionális eltérések így is megfigyelhetők: míg a Pozsony megyében egy tanári hirdetésre átlagosan 6 érdeklődő jut, Zsolna megyében csak 2.
A legkeresettebb a matematikatanár
Egy héttel az új tanév kezdete előtt a legnagyobb hiány a matematika szakos tanárokból van: jelenleg közel 100 hirdetés szól róluk. Az öt legkeresettebb tantárgy közé tartozik még az angol nyelv, informatika, fizika és a szlovák nyelv és irodalom.
Magyartanárok számára mindössze két üres állás található az Edujobs.sk-n
Bár a hirdetések száma tavalyhoz képest kissé csökkent, a szlovák oktatásügy így is komoly munkaerőhiánnyal lép be az új tanévbe. A pedagógusok mellett hiányoznak takarítók, konyhai kisegítők és szakácsok is az iskolákból. Egyébként a legnagyobb érdeklődés a pedagógiai asszisztensi állás iránt van: összesen 65 ilyen pozíció üres az iskolákban, de átlagosan egy pozícióra 37 ajánlatot regisztrál a portál. Ugyancsak sokan érdeklődnek a takarító és a konyhai kisegítő pozíciókra.
Az Edujobs.sk-n a magyar tannyelvű iskolák is keresnek pedagógusokat, de az oldalon nem lehet szűrni a magyar iskolák ajánlatai alapján. A magyar iskolák aktuális tanárigényéről nincsenek pontos adatok, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SzMPSz) csak a tavalyi tanévre vonatkozóan rendelkezik hozzávetőleges adatokkal. A szövetségtől kértük a magyar iskolákra vonatkozó adatokat, amint választ kapunk, bővítjük cikkünket.
