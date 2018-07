Tovább zuhan a cukor ára

Pozsony | A cukor világpiaci ára tíz éve nem látott mélypontja felé közelít, amit már a szlovákiai fogyasztók is megéreznek. Az üzletláncok egy része az elmúlt időszakban csökkentette az árait, ráadásul egyre több élelmiszergyártó is azt tervezi, hogy valódi cukorral váltja fel az eddig használt mesterséges édesítőszereket.

A cukor kilogrammonkénti világpiaci ára 0,27 dollár körül mozog, amire 2015 szeptembere óta nem volt példa, az árak lassan azonban már a gazdasági válság 2008-as kirobbanása előtti időszakban regisztrált mélypontjukhoz közelítenek. A zuhanás az uniós cukorkvóta megszüntetésének és az idén kialakult hatalmas többletnek köszönhető. Ennek a hatása már a szlovákiai piacon is érezhető. A Statisztikai Hivatal szerint májusban egy kilogramm cukor Szlovákiában átlagosan 72 centbe került, 18 százalékkal kevesebbe az egy évvel korábbinál.

Az áresésre a nagy üzletláncok is reagáltak. A Metro az egy évvel korábbihoz képest például nagyjából a harmadával csökkentette az árat. Míg egy kilogramm cukor áfa nélkül tavaly ilyenkor 60 centbe került, ma már csupán 39-be. „Manapság olyan áron kínáljuk a cukrot, amelyet tavaly csak a különleges akciók során voltunk képesek biztosítani” – mondta Kvetoslava Kirchnerová, a Billa szóvivője, aki szerint náluk 75–79 centbe kerül a kilós csomagolás, akciós áron azonban 49 centért is kínálják. A Hospodárske noviny gazdasági napilap által elvégzett piaci körkép szerint ugyanakkor a Kaufland és a Terno egyelőre nem csökkentette az árait, vagyis a cukor ezekben ugyanannyiba kerül, mint egy évvel ezelőtt.

Az áresés azonban nem csupán a cukor fogyasztói árán látszódik meg. Egyre több élelmiszeripari cég is úgy dönthet, hogy az eddig használt mesterséges édesítőszereket valódi cukorra cseréli. „Már hozzánk is eljutottak az első olyan jelzések, amelyek szerint egyre több cég fontolgatja, hogy a glükózt cukorra cseréli” – mondta Radovan Roba, a Szlovák Cukoripari Szövetség (SCS) ügyvezető igazgatója. Példaként a Coca-Cola üdítőgyártó említhető, amelyet korábban rengeteg bírálat ért azért, mert más-más receptet alkalmaz a nyugat- és kelet-európai országokban forgalmazott termékeiben. Míg a régi uniós tagországokban az üdítőjét étkezési cukorral édesíti, régiónkban erre az olcsóbb fruktóz-glükózszörpöt használja. A Hospodárske noviny információi szerint mostanra a Coca-Cola is azt fontolgatja, hogy a régiónk országaiban forgalmazott üdítőit is a mára olcsóbb cukorral édesíti majd. Az üdítőgyártó hivatalos nyilatkozatot ezzel kapcsolatban azonban még nem adott ki. (mi, TASR, hn)