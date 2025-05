Tovább súlyosbodhat a gyógyszerhiány: a minisztérium szigorúan korlátozná az innovatív gyógyszerek támogatását

A szóban forgó rendelet véleményezési fázisa ma ér véget, ha elfogadják, júniustól lép életbe.

Nincs pénz új gyógyszerekre

A szaktárca a lépést azzal indokolja, hogy a 2025-ös költségvetés nem teszi lehetővé új készítmények támogatását, mivel a jelenlegi kiadások már kitöltik a teljes rendelkezésre álló keretet. Oskar Dvořák (Progresszív Szlovákia), a parlament egészségügyi bizottságának alelnöke ezzel kapcsolatban rámutatott: mindez annak az eredménye, hogy a kormány történelmi minimumra csökkentette az egészségügyi tárca költségvetését, Kamil Šaško (Hlas) egészségügyi miniszter pedig kénytelen ilyen módon plusz forrásokhoz jutni.

A szlovákiai betegek jelenleg csak a forgalomban lévő innovatív gyógyszerek körülbelül 9%-ához férnek hozzá teljes körűen, miközben az európai átlag 29%. Ha elfogadják a miniszteri rendeletet, a helyzet drámaian romlani fog

- figyelmeztetett.

Hozzátette: 2020 és 2023 között 173 innovatív gyógyszer került forgalomba Európában, ebből Szlovákiában csak 47 elérhető, míg Csehországban 106. Hasonló a helyzet az onkológiai orvosságok terén is: míg az Európai Unióban az elmúlt három évben 56 innovatív gyógyszert regisztráltak, Szlovákiába csak 14, míg Csehországba 38 jutott el. Emellett Szlovákiában kétszer annyit, csaknem három évet kell várni egy új gyógyszer forgalomba hozására, mint a nyugati szomszédnál.

Dvořák beszélt arról is, hogy a változást követően a pácienseknek jóval több esetben kellene kivételt kérniük az egészségbiztosítóktól a szükséges gyógyszerre, amely akár életmentő is lehet. A biztosítók ugyanakkor már korábban kilátásba helyezték, hogy nincs elegendő keret az innovatív gyógykezelések finanszírozására.

A rákos betegeket is súlyosan érintené

A PS képviselője arra is felhívta a figyelmet, hogy a lépés nemcsak a ritka betegségek kezelését érintené, hanem a daganatos megbetegedésekben szenvedő pácienseket is rendkívül kiszolgáltatott helyzetbe hozná.

A legújabb gyógyszerek támogatása láthatóan nem jelent prioritást a Fico-kormányok számára – ellentétben a megduplázott képviselői fizetésekkel, a luxus sugárhajtású repülőgépekkel és a giccses oligarchavillákkal. Felszólítjuk ezért a minisztert, hogy vonja vissza ezt a káros rendeletet, és keressen forrást a betegek gyógyszereire

– hangsúlyozta Dvořák.

Veronika Veslárová (PS) parlamenti képviselő rámutatott: az olyan ritka betegségekben szenvedő emberek számára, mint az izomsorvadás vagy a Friedreich-ataxia, ez a rendelet gyakorlatilag azt jelentené, hogy bezárják előttük az elérhető kezelés ajtaját. “A Friedreich-ataxia kezelése naponta 1000 euróba kerül – a 2%-os adófelajánlások és a nyilvános gyűjtések nélkül ezeknek a betegeknek az élete és egészsége komoly veszélybe kerülne” – figyelmeztetett Veslárová.

Szlovákia ezzel a magyar útra léphet

Az ellenzék mellett a gyógyszerészek szakmai szervezetei is élesen bírálják az intézkedést, szerintük az tovább rontja a már most is elégtelen gyógyszerhozzáférést.

Iveta Pálešová, az Innovatív Gyógyszeripari Szövetség (AIFP) elnöke felhívta a figyelmet, hogy az új egészségügyi miniszter 2024 októberi hivatalba lépése óta gyakorlatilag teljesen megszűnt az innovatív gyógyszerek felvétele a közfinanszírozott egészségbiztosítási rendszerbe.

"A miniszter megszüntette a gyógyszergyártókkal kötött szerződések aláírását, most pedig olyan rendelet kiadását tervezi, amely az innovációk leállítását tenné új normává.

A súlyosan beteg szlovákiai páciensek – akik már most is bizonyítottan rosszabb hozzáféréssel rendelkeznek a modern, standard kezelésekhez, mint az uniós átlag – így lehet, hogy egyáltalán nem jutnak majd hozzá államilag támogatott gyógykezeléshez”

- mutatott rá Pálešová.

Hozzátette: Szlovákia ezzel az intézkedéssel az egészségügy területén is a “magyar útra” léphet, hiszen Magyarország, illetve a balti országok a gyógyszerhozzáférés szempontjából az európai rangsor végén szerepelnek.

Az egészségügyi minisztérium a TASR megkeresésére annyit válaszolt, hogy intenzíven dolgoznak a gyógyszerpolitika alapvető átalakításán, ami Kamil Šaško tárcavezető egyik prioritása. „Rövidesen tájékoztatni fog erről” - közölte a kommunikációs osztály.