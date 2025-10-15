Breaking! Az oltásokkal riogató Kotlárt már kihallgatta a rendőrség Double right arrow icon
Breaking! Szoboszlai megkapta CR mezét, Rossi büszkén tekint előre Double right arrow icon
Közélet

Tomáš: A kormányzati ciklus meghosszabbításához alkotmányos többségre van szükség

erik tomas k
TASR-felvétel
tasr
TASR

A kormányzati ciklus négy évről öt évre való meghosszabbításához alkotmányos többségre van szükség a parlamentben, tehát politikai paletta nagy részének támogatnia kell. És csak a következő ciklusra vonatkozna – jelentette ki a kormány szerdai ülése előtt Erik Tomáš (Hlas) munka-, szociális és családügyi miniszter.

„Ha a pártok nagy része megegyezik a választási törvény és a ciklus hosszának módosításában, ám legyen, de ha nem, akkor nincs miről beszélni” – mondta Tomáš.

Richard Takáč (Smer) földművelési és vidékfejlesztési miniszter egyetért azzal, hogy négy év nem elég a tervek megvalósítására és a projektek befejezésére. „Miniszterként és korábbi megyei képviselőként is ezt állítom” – mondta Takáč. „Amikor új ember kerül egy minisztérium, de akár egy megye vagy település élére, egy évig csak tájékozódik, utána van két éve a megoldásokra, az utolsó év pedig már választások előtti év” – mondta, és például a hosszadalmas államigazgatási folyamatokra hivatkozott.

Tibor Gašpar (Smer), a parlament alelnöke kedden (október 16.) jelentette ki, hogy támogatná az ötéves kormányzati ciklus bevezetését, de ez csak az ő magánvéleménye. Szerinte négy év nem elég a kormányprogram teljesítésére.

Erik Tomáš
kormányzati ciklus
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?