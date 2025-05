Több tárgyalást is folytatott a kormányfő a tiranai EPS-csúcson

Halála után tizenhat évvel új regénnyel jelentkezett Michael Crichton. Ugye érezzük a mondat abszurditását? Nála azonban mindig is az elképzelhetetlen volt a normális, az abszurd volt a megszokott. Neve összeforrt a tudományos-fantasztikum és a thriller műfajával. Ránk hagyta a Kitörés című regényt, amely egy ökológiai katasztrófa lehetőségét is magában hordozó vulkánkitörés története, és amely most magyarul is megjelent.