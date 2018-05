Több száz cég siet a korrupció bejelentőinek segítségére

Pozsony | A whistleblowerek, azaz a korrupció bejelentőinek élete nem egyszerű: az emberek nagy része azért nem jelenti a munkahelyén tapasztalt korrupciós ügyeket, mert fél a megtorlástól, esetleg munkája elvesztésétől. Erre dolgozott ellenmechanizmust a Transparency International.

A TIS és a több mint 400 cég által létrehozott védőháló, melynek „A bátrak mögött állunk” nevet adták a kezdeményezők, a hivatalnokoknak szolgál majd, akik whistleblowerként bejelentik a korrupciós praktikákat vagy egyéb tisztességtelen gyakorlatokat a hatóságoknak, és ezért retorziók érik őket, vagy elvesztik a munkahelyüket.

Zuzana Hlávková, a TIS munkatársa – egyébként ő maga is whistleblower, a külügyminisztérium Evka-botrányának főszereplője – elmondta: a kezdeményezők megegyeztek, hogy a védőhálóban részt vevő cégek az ilyen elbocsátott hivatalnokokat állásinterjúra hívják, amennyiben egyezik a cég és a hivatalnok munkaprofilja. Ha ez nem így van, akkor karrier-tanácsadással, esetleg átképzésekkel segítik a munkanélkülivé vált hivatalnokokat. A közvetítő szerepét a TIS tölti be, ők vizsgálják meg a bejelentett korrupciós eseteket és azok körülményeit, és a civil szervezet segít majd munkát találni az elbocsátott hivatalnokoknak, összekapcsolva őket a védőhálóban részt vevő cégekkel.

A védőháló kifejezetten kiterjedt: a csatlakozó cégek közt ott van a 20 legnagyobb szlovákiai munkáltató közül tíz, a vállalatok pedig összesen 140 ezer embert foglalkoztatnak, a magánszférában dolgozók nagyjából 10 százalékát. A kezdeményezés más cégek előtt is nyitva áll, jelentkezni a TIS weboldalán lehet.

Gabriel Šípoš, a TIS igazgatója szerint Szlovákiában rendkívül kevesen jelentik be a korrupciós eseteket, a felmérések szerint csak tízből négy, míg az uniós átlag 66 százalék. A vonakodás mögött nem csak az áll, hogy az emberek nem bíznak abban, hogy bejelentésüket hitelesen kivizsgálják – sokkal inkább az, hogy félnek a megtorlástól.

Zuzana Vargová, a védőháló egyik másik kezdeményezője, a Jó Hivatalnokok Klubjának tagja arról beszélt, hogy a kezdeményezés kettős szerepet tölt be: egyrészt a tisztességes hivatalnokok anélkül jelenthetik be a korrupciós praktikákat, hogy tartaniuk kellene a megélhetésük elvesztésétől, másrészt pedig a védőháló egy jelzés a korrupt tisztségviselők számára is, akik abban bíznak, hogy a megfélemlítés a segítségükre lehet. (fm, TIS, TASR)