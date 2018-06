Több pénz juthat a családoknak

Pozsony | A koalíciós tanács új szociális csomagot hagyott jóvá, amely a családokat segítené. Az ingyenebéden kívül, amelyet támogat a Híd és az SNS is, duplájára emelkedhet a gyermekekért kapott adóbónusz is.

Az új elképzelés szerint a hatodik életévét be nem töltött gyermek után kapott adóbónusz megduplázódhat, ami azt jelentené, hogy a szülő fizetéséből leszámított adó összege csökken, a nettó fizetése pedig majdnem 22 euróval nő. Ez azt jelentené, hogy a szülő a fizetésének adójából 21,56 euró helyett havonta 43,12 eurót kapna, ami évente 258,72 euró pluszt jelentene. Szlovákiában körülbelül 300 ezer gyermek szüleit érintené. Azoknál a családoknál, ahol két hat éven aluli gyermek van, ez az összeg meghaladná az 500 eurót, azokban a családokban, ahol a gyermek elmúlt 6 éves, a juttatás maradna gyermekenként évi 258,72 euró. Az adóbónuszra minden olyan család jogosult, ahol a szülők évi keresete eléri a minimálbér hatszorosát, ami idén 2880 euró.

A csomaghoz tartoznak a már sokat emlegetett iskolabuszok is. Az iskolaügyi minisztérium jelenleg 7,5 millió eurót juttat azon gyermekek utaztatására, akiknek a lakóhelyén nincs alapiskola. „Az iskolabuszok, az adóbónusz, és a startkölcsönök is a Híd javaslatai közé tartoznak, amelyekről jelenleg is tárgyalnak, ezért a lehetséges érvénybelépésük pontos ideje még nem ismert.” – mondta el lapunknak Debnár Klára, a Híd szóvivője.

A párt szerint mintegy 150 millió értékű javaslatot dolgoztak ki, elsősorban a vállalkozókat és a fiatal pályakezdőket, valamint a kisgyermekes családokat segítené. A családsegítő támogatásuk másik része a kedvezményes kölcsön lesz. „Előkészítettük a startkölcsönök tervezetét a fiatal családok számára, ami jelentősen segíteni a fiatal párok lakáshoz jutását” – magyarázta Debnár Klára. A csomagot úgy alakítják ki, hogy az a gyermekvállalást is segítse, ami javítana a kedvezőtlen demográfiai trendeken is. Az elképzelés szerint a párok legfeljebb 15 ezer eurós kölcsönt vehetnének fel kedvezményes kamat mellett, a visszafizetendő összeg pedig csökkenne a gyerekek száma alapján.

A Smer már korábban bejelentette, hogy kezdeményezik az ingyenes étkezést az óvodás nagycsoportosok és az alapiskolások számára. Ez havonta mintegy 25 eurós megtakarítást jelentene gyerekenként azoknak a szülőknek, akiknek gyereke az iskolai étkezdében étkezik. Az intézkedés teljes költsége mintegy 108 millió euró lesz. (ma, TASR)