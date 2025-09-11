Jövőre még többet kellene dolgozni – további munkaszüneti napokat törölne el a kormány

A 2026-os konszolidációs csomag összesen 22 intézkedésből áll, a terv szerint ebből 1,3 milliárd eurót az állam takarít meg. A csomag részét képezi az egyes munkaszüneti napok ideiglenes vagy tartós eltörlése is.



Idén már szeptember elseje sem volt pihenőnap, a diákok is megkezdték a tanévet. A konszolidációs csomag kapcsán Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter bejelentette,

a jövő évben ideiglenesen lekerül a munkaszüneti napok listájáról január 6. (a háromkirályok napja) és május 8. (a fasizmus feletti győzelem napja), illetve tartósan munkanappá válik november 17-e, azaz a szabadságért és demokráciáért folytatott harc emléknapja is.

Ahogyan azt egy korábbi cikkükben már megírtuk, a január 6-i munkaszüneti nap eltörlése kapcsán felmerült, hogy mi lesz a diákok téli szünetével. Tomáš Drucker oktatásügyi miniszter úgy nyilatkozott, a diákok téli szünete nem módosul, így az jövőre a megszokott módon január 7-ig tart majd. A diákoknak 2026. január 8-án, csütörtökön folytatódik a tanítás.

A Hospodárske Noviny azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy a háromkirályok napja a Vatikánnal kötött szerződéshez kapcsolódik, így egy alkotmányjogász szerint ezt a munkaszüneti napot csak a Vatikánnal való egyeztetés után lehetne hivatalosan megszüntetni.

Szlovákia az ünnepnapok számát tekintve még így is ott van Európa élmezőnyében, jelenleg 14 munkaszüneti napunk van. Hasónlóan sok pihenőnappal rendelkezik Litvánia és Lettország (15), illetve Horvátország és Lengyelország (14) – tájékoztatott a Denník N.

A konszolidációs csomag elfogadása után a következő napokon nem kellene dolgozunk 2026-ban: január 1., április 3. (nagypéntek) és 6. (húsvéthétfő), május 1., július 5., augusztus 29., szeptember 15., november 1., valamint december 24-25-26. Így a konszolidációs csomag elfogadása után jövőre 11 munkaszüneti napunk maradna.