Több mint tíz órán át tartott a parlamenti vita, de Matečná a helyén maradt

Pozsony | Gabriela Matečná (SNS-jelölt) földművelésügyi miniszter a funkciójában marad – az ellenzéknek nem sikerült leváltania. Csütörtökön 60-an támogatták a bizalmatlansági indítványt a jelenlévő 134 képviselő közül.

A több mint tíz órán át tartó parlamenti vita után – mint azt várni lehetett – kiállt a miniszter asszony mellett az összes jelenlévő SNS-es és Most-Hídas képviselő. A Smer-SD nagy része szintén ellenezte a miniszter leváltását. Marek Maďarič és Vladimír Matejička tartózkodott. Matečná leváltására az SaS, az OĽaNO, a Sme rodina, az ĽSNS és a független képviselők többsége szavazott. Peter Marček és Peter Holúbek (mindketten függetlenek) tartózkodtak.

Az ellenzék azért akarta leváltani Matečnát, mert szerinte a miniszter piszkos megoldásokat alkalmazott a Közös mezőgazdasági politika keretében kapott pénzek újraelosztásánál. Szerintük Matečná már a Szlovák Földalap (SPF) vezérigazgatójaként is csalárd módszereket vezetett be, és a visszaéléseket folytatta miniszterként is. Úgy vélik, Matečná inkább az oligarchák, mint a tényleges gazdák érdekeit képviseli, tevékenységével pedig veszélyezteti az ország jövőbeli regionális fejlődésének forrásait.



Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), a parlament alelnöke elmondta, hogy Matečná a felelős azokért a támogatási csalásokért, amelyek alapján lebetonozott területekre is agrártámogatást lehetett kapni, illetve támogatást lehetett felvenni mások tulajdonában lévő földekre. Továbbá: őt terheli a felelősség a pénzbehajtóknak és különböző szervezett csoportoknak adott juttatásokért, akárcsak azért, hogy emiatt több kistermelő tönkrement. A miniszter asszony felelőssége az is, hogy korábban a Szlovák Földalap elnökeként is támogatta ezeket a csalásokat.

Peter Pčolinský (Sme rodina) szerint nem lehet úgy tenni, mintha a rendszer jól működne, és csupán esetleges hibákról lenne szó. „Aligha működhet az jól, ha ezrek tüntetnek traktorokkal az utcákon, és ha az Európai Parlamentben is beszéltek a problémáikról. Lassan már minden nap az Agrárkifizető Ügynökség botrányos ügyekről olvasunk, vagy az olasz és az albán maffiáról” – üzente a képviselő azt is hozzátéve, hogy Matečná nem tudja, hogyan indítsa be a mezőgazdasági szektort.

Matečná minden vádat elutasított, ezeket hazugságnak tartja. Azt kérdezte az ellenzéki képviselőktől, hogy ők mit tettek Szlovákia mezőgazdaságának fejlődéséért, vagy azért, hogy felfedjék Kelet-Szlovákiában az olasz maffia működését. „Míg mi konkrét problémákat próbálunk megoldani, az ellenzék arról rendez sajtótájékoztatókat, hogy minden mennyire rossz.” Szerinte az ellenzék nem akar a gazdáknak tényleg segíteni.

A miniszter az olasz vállalkozók kapcsán azt mondta, hogy nincs mit titkolnia. Figyelmeztetett, hogy a bérleti szerződéseket a Roda családdal 15 évvel ezelőtt írták alá. Rámutatott, hogy azok az emberek, akikről az ellenzék mint az olasz maffia tagjairól beszél, Simon Zsolt (független) minisztersége alatt fél milliárdos agrártámogatást kaptak. „Ez volt a legnagyobb összeg, amit az olasz gazdák Szlovákiában valaha kaptak” – jelentette ki Matečná. A miniszter azért is bírálta az ellenzéki képviselőket, mert szerinte egyáltalán semmit sem tudnak a támogatások odaítéléséről vagy a tulajdonjogról.

Az Agrárkifizető Ügynökség (PPA) által kifizetett támogatások kapcsán a miniszter elmondta, hogy évente foglalkoznak a problémás támogatási kérvényekkel. 2016-ban 76 vitás eset adódott a körülbelül 19 000 kérvényből, ami az esetek 0,14 százaléka. Ezért a miniszter szerint nem rossz a rendszer. „A sajtóba került esetek egyesek egyéni hibái voltak. A PPA nem hibázott, és semmiképp sem lehet szó arról, hogy a rendszer csődöt mondott volna” – jelentette ki Matečná.