Közélet

Több mint egy év után folytatódik Norbert Bödör bírósági tárgyalása

Norbert Bödör
TASR/AP-felvétel
tasr
TASR

Október 22-én, több mint egyéves szünet után folytatódik Norbert Bödör nyitrai vállalkozó tárgyalása a bazini (Pezinok) Speciális Büntetőbíróságon (ŠTS) – derül ki az igazságügyi minisztérium honlapján közzétett tárgyalási jegyzékből.

A férfit vesztegetéssel vádolják. A további tárgyalási napokat november 6-ra és november 12-re tűzték ki.

Norbert Bödört a Marhapásztor-ügyben (Dobytkár) vádolják vesztegetéssel, ő tagadja a bűnösségét. Azzal vádolják, hogy 50 ezer euró kenőpénzt  adott át, cserébe egy büntetőeljárás menetének befolyásolásáért.

bíróság
Norbert Bödör
