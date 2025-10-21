Október 22-én, több mint egyéves szünet után folytatódik Norbert Bödör nyitrai vállalkozó tárgyalása a bazini (Pezinok) Speciális Büntetőbíróságon (ŠTS) – derül ki az igazságügyi minisztérium honlapján közzétett tárgyalási jegyzékből.
Több mint egy év után folytatódik Norbert Bödör bírósági tárgyalása
A férfit vesztegetéssel vádolják. A további tárgyalási napokat november 6-ra és november 12-re tűzték ki.
Norbert Bödört a Marhapásztor-ügyben (Dobytkár) vádolják vesztegetéssel, ő tagadja a bűnösségét. Azzal vádolják, hogy 50 ezer euró kenőpénzt adott át, cserébe egy büntetőeljárás menetének befolyásolásáért.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Korábbi cikkek a témában
2025. 09.24.
Černák rács mögött marad
2025. 09.20.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.