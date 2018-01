Több helyen nem nyit ki az új évtől vasárnap a Jednota szupermarket

Az üzletek vasárnapi nyitvatartásának kérdése már nemcsak a politikusokat, de a kereskedőket is megosztja. Míg egyesek ragaszkodnak ahhoz, hogy az üzleteik vasár-naponként is kinyithassanak, mások már most is zárva tartanak a hét utolsó napján.

Legutóbb a Nagyszombati COOP Jednota vezetői döntöttek úgy, hogy az idei év elejétől vasárnaponként már nem nyitnak ki a szupermarketjeik. A fogyasztási szövetkezetnek 65 üzlete van a Nagyszombati, a Galgóci, a Pöstyéni, a Bazini és a Szenci járásban. Ezek közül a múlt év végéig 25 szupermarketjük tartott nyitva a hét utolsó napján is. „Hogy mostantól egyik üzletünk sem nyit ki vasárnaponként, annak több oka van” – magyarázta döntésüket Bohuslav Uváčik, a fogyasztási szövetkezet igazgatótanácsának elnöke. „Az igazság az, hogy a vasárnapi nyitvatartás az üzleteink többségénél eddig is veszteségesnek bizonyult. Időközben ráadásul változtak a jogszabályok: tovább nőtt a minimálbér, idén várhatóan nőnek a túlórával és a hétvégi foglalkoztatással kapcsolatos kiadások is. Ha mindezt figyelembe vesszük, idén még nagyobb lett volna a vasárnapi nyitvatartásból származó veszteségünk” – tette hozzá Uváčik. Szerinte azonban az sem mellékes tényező, hogy a nagyszombati és az ezzel szomszédos régiókban rendkívül alacsony a munkanélküliség, miközben gombamód szaporodnak a jobbnál jobb állásajánlatok, így egyre nehezebb megtartani az alkalmazottaikat. Hogy a nagyszombati Jednota példáját tömegesen fogják-e követni az üzletláncok, az egyelőre kérdéses, ám Királyhelmecen is találtunk olyan áruházat, amely az új évben nem nyit ki vasárnaponként. Terítéken a vasárnapi boltzár Van, ahol az új évben vasárnap már nem tart nyitva az élelmi-szerbolt. Egyelőre azonban nem kell tömeges bezárással számolni. A nyitvatartás a forgalommal függ össze. Az új évtől vasárnaponként a COOP Jednota nagyszombati szupermarketjei már nem tartanak nyitva. „Nem tudom, hogy mások elszánják-e magukat hasonló lépésre, azt azonban tudom, hogy több COOP Jednota is fontolgatja a vasárnapi nyitvatartási idő módosítását” – állítja Bohuslav Uváčik, a fogyasztási szövetkezet igazgatótanácsi elnöke. A COOP Jednota Slovensko alelnöke, Martin Katriak szerint nincsenek információi arról, hogy a nagyszombatiakat más fogyasztási szövetkezetek is követnék. „75 üzletünkből vasárnaponként 63 nyit ki. Jelenleg nem tervezzük, hogy ezen változtatnánk. A helyzet azonban változhat, ha látványosan megugranak a hétvégi foglalkoztatással kapcsolatos költségeink” – nyilatkozta Iveta Schwarzová, a Galántai COOP Jednota működési igazgatója. Lapunknak a dunaszerdahelyi, érsekújvári, komáromi és a nyitrai Coop Jednota vezetői is megerősítették, hogy pillanatnyilag nem fontolgatják a vasárnapi boltzárat. „Mi ugyanakkor támogatnánk egy olyan kezdeményezést, amely az összes szlovákiai üzletláncot kötelezné a vasárnapi zárvatartásra” – nyilatkozta Katarína Benkovičová, a Nyitrai COOP Jednota kereskedelmi részlegének a vezetője. Ami a többi üzletláncot illeti: a Kaufland és a Terno is megerősítette, hogy nem tervezik üzleteik vasárnapi bezárását, a hét utolsó napján nyitva tart a többi üzletlánc is. A vasárnapi boltzár a politikusokat is megosztja. Tavaly, amikor a parlament arról döntött, hogy az államünnepeken is kötelezően zárva tartanak az üzletek, az ellenzéki OĽaNO képviselői a vasárnapi boltzárat is szerették volna keresztülvinni. A képviselők többsége ezzel nem értett egyet. A Nagyszombati COOP Jednota bejelentését követően azonban az OĽaNO képviselői már jelezték, hogy a vasárnapi boltzár ötletét szeretnék újra beterjeszteni a törvényhozásba, egyelőre azonban még fontolgatják, hogy teljes boltzárat javasolnak-e vagy csak az eladási idő korlátozását. Az egyik nagymihályi Jednota nagyáruház, melyet néhány hónappal ezelőtt nyitottak meg, vasárnaponként reggel héttől este hatig tart nyitva. Ott nem tudtak arról, hogy változna a vasárnapi nyitvatartás. Királyhelmecen, a város központjában lévő Jednota áruház az új évtől nem nyit ki vasárnap. A változást vélhetően a vásárlók számának csökkenése, valamint a bérezés szabályainak módosítása indokolta. A keleti országrészben egyébként a Coop kisebb boltjai szinte mindenhol zárva tartanak vasárnaponként, a szupermarketek viszont általában vasárnap is nyitva tartanak. Rozsnyótól nyugatabbra már vannak kisebb Coop élelmiszerboltok is, amelyek vasárnap is nyitva tartanak, igaz, csak délelőtt 11, illetve 12 óráig. (leczo, mi, guzsu, vm)