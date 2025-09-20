Szlovákia megkapta az új Covid-oltóanyagot, jövő héten indul az oltás

Az oltásra elsőként a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) „várólistáján” regisztrált érdeklődők kapnak időpontot. Új jelentkezők az NCZI online felületén keresztül foglalhatnak időpontot.

A minisztérium közlése szerint az Európai Unió engedélyezte az új, a legelterjedtebb variánsra szabott Comirnaty LP.8.1 használatát. Az európai szakértők javaslata alapján a 2025/2026-os szezonra szánt vakcinák már kifejezetten erre a variánsra irányulnak, hogy biztosítsák a megfelelő védelmet.

Kamil Šaško egészségügyi miniszter (Hlas) hangsúlyozta: a vakcina önkéntes alapon elérhető, és mindenki megkaphatja, aki szeretné.

Az új oltóanyagot többek között a fővárosi egyetemi kórházakban (Kramáre, Antolská, Mlynská dolina), a trencséni, a nagyszombati, a nyitrai, a kassai, a besztercebányai és az eperjesi egyetemi kórházakban, valamint további regionális intézményekben adják be.