Közélet

Szlovákia megkapta az új Covid-oltóanyagot, jövő héten indul az oltás

koronavírus-vakcina
TASR-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Megérkeztek Szlovákiába az első, a Covid–19 legújabb, LP.8.1 jelű variánsa ellen módosított Comirnaty-vakcinák – tájékoztatott Veronika Daničová, az egészségügyi minisztérium szóvivője. Az oltások beadása szeptember 22-étől indul 16 kórházban és egészségügyi intézményben országszerte.

Az oltásra elsőként a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) „várólistáján” regisztrált érdeklődők kapnak időpontot. Új jelentkezők az NCZI online felületén keresztül foglalhatnak időpontot.

A minisztérium közlése szerint az Európai Unió engedélyezte az új, a legelterjedtebb variánsra szabott Comirnaty LP.8.1 használatát. Az európai szakértők javaslata alapján a 2025/2026-os szezonra szánt vakcinák már kifejezetten erre a variánsra irányulnak, hogy biztosítsák a megfelelő védelmet.

Kamil Šaško egészségügyi miniszter (Hlas) hangsúlyozta: a vakcina önkéntes alapon elérhető, és mindenki megkaphatja, aki szeretné.

Az új oltóanyagot többek között a fővárosi egyetemi kórházakban (Kramáre, Antolská, Mlynská dolina), a trencséni, a nagyszombati, a nyitrai, a kassai, a besztercebányai és az eperjesi egyetemi kórházakban, valamint további regionális intézményekben adják be.

koronavírus
koronavírus-vakcina
Covid–19
comirnaty
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?