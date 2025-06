Teljesen elmérgesedett Fico konfliktusa az EP egyik vizsgálóbizottságával

A hétfőn és kedden Szlovákiában tartózkodó, a jogállamiságot vizsgáló bizottságot Javier Zarzalejos, a jobbodali EPP tagja vezette, Sophie Wilmés a liberális Renew, Daniel Freund a Zöldek, Milan Uhrík pedig a radikális Szuverén Nemzetek Európája tagjaként vett részt a misszióban.

Freund – aki a magyarországi eseményeket is előszeretettel kommentálja és kimondottan keményvonalas, a támogatások megvonását követelő álláspontot képviseli – az előző delegációban is helyet kapott. Zdechovský és Freund mellett még a cseh Ondřej Knotek kapott helyet a veszekedésbe fulladó vitákat kiváltó korrupcióellenes küldöttségben, aki többször látványosan nem értett egyet a másik két kollégája következtetéseivel. A Fico számára kézenfekvő támadási felületet azonban a negyedik delegációtag biztosítja: ugyanis EP-képviselői minőségben érkezett vizsgálódni Michal Wiezik PS-képviselő is, méghozzá hazai terepre.