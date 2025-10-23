Közélet

Taraba zászlót rakna minden nemzeti parkba

TASR

A környezetvédelmi miniszter szerint nem elég a zászló a környezetben

Tokár Géza
Tomáš Taraba (független, SNS-jelölt) környezetvédelmi miniszter tizennyolc zászlót helyezne el a nemzeti parkokban – figyelt rá fel a sajtó.

A DenníkN információi szerint a tárcavezető – vélhetően Andrej Danko SNS-elnök parlament előtti óriási zászlórúdjából inspirálódva – feldíszítené a nemzeti parkok leginkább látogatott pontjait. A környezetvédelmi tárca összesen tizennyolc rudat szeretne felállítani a parkban.

Taraba a lépést azzal indokolta, hogy „büszke nemzeti” politikusként vallja, a zászló minden olyan helyet megillet, amire maga a nemzet is büszke. Michal Kiča (Demokraták), a tárca korábbi környezetvédelmi államtitkára szerint a megszorítások idején különösen visszás ez a lépés.

A parlament előtti zászlórúd 80 ezer euróba került, a környezetvédelmi tárca kezdeményezése – 68 ezres becsült árból kiindulva – 1,1-1,4 millió eurót emészthet fel a költségvetésből. A DenníkN emlékeztet rá, hogy Taraba nemrég a dévényi váron is el akart helyezni egy óriászászlót, augusztusban pedig a stratégiai vízerőművek feldíszítését rendelte el.

