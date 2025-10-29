Taraba még Šimkovičovánál is drágábban repült Amerikába

Az Állítsuk meg a Korrupciót (Nadácia Zastavme Korupciu) alapítvány az elmúlt hetekben számadást készített arról, hogy a kormány mely tagjai járták meg az Egyesült Államokat. A kimutatás apropóját Martina Šimkovičová (SNS-jelölt) kulturális miniszter nagy visszhangot kiváltó repülőútja jelentette. A tárcavezető ugyanis több, mint tízezer eurót költött az utazásra, miközben Peter Pellegrini a fenti időszakban szintén az Egyesült Államokban járt a kormánygéppel.

Šimkovičová erre a járatra nem fért fel. Az államfő arra utalgatott, hogy nem mutatta be a programját és nem is hivatalos minőségében utazott – állami forrásokból. A miniszter hivatalos programja szerint öt napot szabadságon töltött, előtte azonban New Jersey államban részt vett egy szlovákiai folklórfesztiválon és egy kiállításon.

Egy furcsa Taraba-út

Az Állítsuk meg a Korrupciót az átvilágítás során ugyanakkor még a kulturális miniszter eseténél is gyanúsabbnak találta Tomáš Taraba útját. Taraba Juraj Blanár (Smer) külügyminiszter ENSZ-látogatásának idején kereste fel az Egyesült Államokat, de nem volt hajlandó pontosítani, miért, mivel elmondása szerint az alapítványnak semmi köze hozzá. A programja így teljesen titkos.

Az alapítvány szerint Taraba utazási költsége még Šimkovičováénál is magasabb volt, összesen 19 ezer euró (a kulturális miniszter a számlák szerint a kedvezmények miatt „csak” 12 940 eurót fizetett a 16 ezer euróért rendelt repülőjegyekért).

Az elmúlt időszakban egyébként további két miniszter, az iskolaügyi tárcát vezető Tomáš Drucker és Kamil Šaško (mindketten Hlas) egészségügyi miniszter is elrepült az óceánon túlra. Tarabával és Šimkovičovával ellentétben azonban biztosan szolgálati útra mentek, részletes programmal és több dokumentált munkamegbeszéléssel, valamint találkozóval.

Taraba: a Klímahéten voltam!

Taraba délelőtt a saját Facebook-oldalán tette közzé az álláspontját. Szerinte a média hazudik, mikor azt állítja, hogy a környezetvédelmi tárca eltitkolná a miniszteri programját. Hozzátette: az interneten is megtalálni az útjával kapcsolatos részleteket.

A miniszter szeptemberben a New York-ban rendezett Klímahéten vett részt, amit az ENSZ szervezett. Állítja, hogy a kiküldetés időtartamát még le is rövidítette, ugyanis vissza kellett időben érnie az egyik kelet-szlovákiai kihelyezett kormányülésre, hogy a kabinet határozatképes legyen. „Ha (a hírről szintén tudósító – szerk.) Denník N azt gondolja, nem fogok járni az uniós miniszteri értekezletekre vagy az ENSZ-be, mert oda utazni kell, akkor téved” – zárta státuszát a tárcavezető.