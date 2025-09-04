Közélet

Taraba két dél-szlovákiai csatornázási projektet is bejelentett

taraba
TASR

Felsőpatonyon egyáltalán nem volt megoldva a szennyvízelvezetés - de a beruházásnak köszönhetően ez változhat

Tokár Géza
Tokár Géza

Összesen 22,7 millió eurót költ a kormány két dél-szlovákiai település csatornázására: Vörösmajor (Hviezdoslavov) és Felsőpatony (Horná Potôň) kapott forrásokat a hálózat kiépítésére.

A döntést Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter (SNS-jelölt) és Monika Škrabáková minisztériumi főigazgató jelentették be egy sajtótájékoztatón. A vörösmajori beruházás 15 millió eurójába kerül az államnak, Felsőpatonyba pedig 7,7 millió eurót irányítanak át. Mindkét kezdeményezés célja, hogy elősegítsék a szennyvízelvezetést és a föld alatti vízkészletek szennyeződését is mérsékeljék.

Taraba szerint összesen 27 kilométernyi szennyvízelvezető csatornát fektethetnek le az beruházásból, 4300 lakost érinthetnek a változások. Emellett 2700 lakos részére 15 kilométernyi vízvezetékhálózatot is kiépítenek.

A Nyugat-szlovákiai Vízműveket irányító Marek Illéš a lépés kapcsán kijelentette, reméli, hogy a beruházásoknak hasznát veszi a helyi közösség és a helyi környezet megóvásához is hozzájárulhat a beruházás. Rámutatott, hogy Felsőpatonyban teljesen hiányzott a csatornázás, a lakosság egyénileg oldotta meg a szennyvíz tárolását és eltávolítását, amely kockázatot jelentett a föld alatti vízkészletekre nézve.

Kapcsolódó cikkünk
csatorna
Közélet

Mikor mászik ki Szlovákia a pöcegödörből? Másfél millióan várnak még mindig a csatornázásra

Tomáš Taraba
kanalizáció
szennyvízkezelés
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?