Felsőpatonyon egyáltalán nem volt megoldva a szennyvízelvezetés - de a beruházásnak köszönhetően ez változhat
Taraba két dél-szlovákiai csatornázási projektet is bejelentett
Összesen 22,7 millió eurót költ a kormány két dél-szlovákiai település csatornázására: Vörösmajor (Hviezdoslavov) és Felsőpatony (Horná Potôň) kapott forrásokat a hálózat kiépítésére.
A döntést Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter (SNS-jelölt) és Monika Škrabáková minisztériumi főigazgató jelentették be egy sajtótájékoztatón. A vörösmajori beruházás 15 millió eurójába kerül az államnak, Felsőpatonyba pedig 7,7 millió eurót irányítanak át. Mindkét kezdeményezés célja, hogy elősegítsék a szennyvízelvezetést és a föld alatti vízkészletek szennyeződését is mérsékeljék.
Taraba szerint összesen 27 kilométernyi szennyvízelvezető csatornát fektethetnek le az beruházásból, 4300 lakost érinthetnek a változások. Emellett 2700 lakos részére 15 kilométernyi vízvezetékhálózatot is kiépítenek.
A Nyugat-szlovákiai Vízműveket irányító Marek Illéš a lépés kapcsán kijelentette, reméli, hogy a beruházásoknak hasznát veszi a helyi közösség és a helyi környezet megóvásához is hozzájárulhat a beruházás. Rámutatott, hogy Felsőpatonyban teljesen hiányzott a csatornázás, a lakosság egyénileg oldotta meg a szennyvíz tárolását és eltávolítását, amely kockázatot jelentett a föld alatti vízkészletekre nézve.
