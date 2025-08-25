Közélet

Taraba: Elindítottuk az eddigi legnagyobb medveszámlálást

medve k
TASR/AP-felvétel
tasr
TASR

A környezetvédelmi minisztérium elindította az eddigi legnagyobb medveszámlálást – jelentette be a közösségi hálón Tomáš Taraba (SNS-jelölt) környezetvédelmi miniszter. 

Hozzátette, hogy az Állami Természetvédelmi Hivatal szlovákiai egyetemekkel és szlovák tudósokkal kötött szerződést, és bevonja a nyilvánosságot is, a természetvédőket, vadászokat, erdészeket. 

„Nem civilszervezetek és külföldi intézmények fogják végezni a számlálást milliókért, és nem télen, mint a korábbit, amikor a medvék alszanak, és a ‚szakértők‘ elől minden lényeges dolgot eltakar a hó. Reális számokat akarunk” 

– jegyezte meg Taraba, és hozzátette, több hónapon át készítették elő a medveszámlálást.

Tomáš Taraba
medvék
medveszámlálás
