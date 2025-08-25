Taraba: Elindítottuk az eddigi legnagyobb medveszámlálást

Hozzátette, hogy az Állami Természetvédelmi Hivatal szlovákiai egyetemekkel és szlovák tudósokkal kötött szerződést, és bevonja a nyilvánosságot is, a természetvédőket, vadászokat, erdészeket.

„Nem civilszervezetek és külföldi intézmények fogják végezni a számlálást milliókért, és nem télen, mint a korábbit, amikor a medvék alszanak, és a ‚szakértők‘ elől minden lényeges dolgot eltakar a hó. Reális számokat akarunk”

– jegyezte meg Taraba, és hozzátette, több hónapon át készítették elő a medveszámlálást.