Taraba: Elindítottuk az eddigi legnagyobb medveszámlálást

A környezetvédelmi minisztérium elindította az eddigi legnagyobb medveszámlálást – jelentette be a közösségi hálón Tomáš Taraba (SNS-jelölt) környezetvédelmi miniszter.
Hozzátette, hogy az Állami Természetvédelmi Hivatal szlovákiai egyetemekkel és szlovák tudósokkal kötött szerződést, és bevonja a nyilvánosságot is, a természetvédőket, vadászokat, erdészeket.
„Nem civilszervezetek és külföldi intézmények fogják végezni a számlálást milliókért, és nem télen, mint a korábbit, amikor a medvék alszanak, és a ‚szakértők‘ elől minden lényeges dolgot eltakar a hó. Reális számokat akarunk”
– jegyezte meg Taraba, és hozzátette, több hónapon át készítették elő a medveszámlálást.
