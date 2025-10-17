A pénteki kassai találkozó új dimenzióba emelte Szlovákia és Ukrajna kapcsolatait, amelyek az ukrán–orosz háborút követő újjáépítés kulcsfontosságú pilléreivé válhatnak.
Szorosabb együttműködésről egyezett meg Fico és Szviridenko Kassán
Julija Szviridenko, Ukrajna miniszterelnöke, és Robert Fico, Szlovákia kormányfője az energetika, a pénzügyek, a védelmi együttműködés és az oktatás területén folytattak tárgyalásokat. A cél egy erősebb, kölcsönösen előnyös partnerség kialakítása, amely nemcsak a háború közvetlen hatásainak enyhítésére, hanem a jövőbeli stabilitás biztosítására is irányul.
Szviridenko és Fico egyaránt hangsúlyozták az energetikai biztonság fontosságát. Az ukrán miniszterelnök szerint a két ország közötti megbeszélések pragmatikus és konstruktív megközelítést eredményeztek az energiaellátás terén, különös figyelmet fordítva a közelgő téli hónapokra. Ukrajna és Szlovákia közös célja az energia-infrastruktúra hatékony használata, amelynek révén mindkét fél stabilabb alapokon folytathatja működését a háború és a gazdasági nehézségek közepette.
A védelmi kérdések is központi szerepet kaptak a tárgyalásokon. Szviridenko kifejezte elismerését Szlovákia folyamatos pénzügyi és energetikai támogatása iránt, miközben kiemelte, hogy Ukrajnának kulcsszerepe lesz a jövőbeli újjáépítésben, amelyben Szlovákia is aktívan részt vehet.
Oktatás és nemzeti identitás
A megbeszélések egyik kiemelt témája az ukrán menekült gyerekek oktatása volt. Szlovákia támogatja olyan iskolák létrehozását, amelyek segítenék a háború elől menekült gyerekeket abban, hogy megőrizzék kapcsolataikat hazájukkal, és biztosítsák számukra a tanulás lehetőségét. Szviridenko hangsúlyozta, hogy az oktatás segít az ukrán fiatalok tudásszintjének megőrzésében, ami kulcsfontosságú a jövőbeli társadalmi és gazdasági újjáépítés szempontjából.
Fico és Szviridenko egyetértettek abban, hogy a nemzeti identitás kérdése is meghatározó szerepet kapott a találkozón. Fico, bár elismerte Ukrajna uniós csatlakozásának fontosságát, hangsúlyozta Szlovákia nemzeti szuverenitásának védelmét, és kijelentette, hogy nem kívánnak olyan politikai lépéseket támogatni, amelyek sértik az ország hagyományos értékeit.
Szankciók és jövőbeli lépések
A két kormányfő a szankciós politikát is áttekintette. Fico megjegyezte, hogy Szlovákia továbbra is kritikusan szemléli a szankciók hatékonyságát, miközben támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását. A tárgyalások során szóba került a gáztranzit kérdése és a humanitárius segítségnyújtás is, különös figyelmet fordítva Ukrajna téli energiaellátásának biztosítására.
A megbeszélések végén Szlovákia és Ukrajna közösen aláírták a kétoldalú együttműködés „útitervét”, amely lefedi a legfontosabb területeket, mint a gazdasági kapcsolatok erősítése, a munkavállalási migráció és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése. A következő kétoldalú találkozót Ukrajnában tartják majd.
Béke és stabilitás
A megbeszélések középpontjában végül a béke kérdése állt. Fico hangsúlyozta, hogy Szlovákia számára a „béke” a legfontosabb üzenet, amely a szlovák külpolitika alapját képezi. A két miniszterelnök a háború utáni időszakban is stabil partnerei kíván lenni egymásnak, és továbbra is erősíteni kívánják a kölcsönös bizalmat.
Fico reményét fejezte ki az iránt, hogy az elkövetkező hetekben várható amerikai–orosz csúcstalálkozó kulcsszerepet játszhat az igazságos béke elérésében Ukrajna számára. A sajtóhírek szerint erre még október végéig sor kerülhet a szomszédos Magyarországon.
