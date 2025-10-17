Szorosabb együttműködésről egyezett meg Fico és Szviridenko Kassán

Julija Szviridenko, Ukrajna miniszterelnöke, és Robert Fico, Szlovákia kormányfője az energetika, a pénzügyek, a védelmi együttműködés és az oktatás területén folytattak tárgyalásokat. A cél egy erősebb, kölcsönösen előnyös partnerség kialakítása, amely nemcsak a háború közvetlen hatásainak enyhítésére, hanem a jövőbeli stabilitás biztosítására is irányul.

Szviridenko és Fico egyaránt hangsúlyozták az energetikai biztonság fontosságát. Az ukrán miniszterelnök szerint a két ország közötti megbeszélések pragmatikus és konstruktív megközelítést eredményeztek az energiaellátás terén, különös figyelmet fordítva a közelgő téli hónapokra. Ukrajna és Szlovákia közös célja az energia-infrastruktúra hatékony használata, amelynek révén mindkét fél stabilabb alapokon folytathatja működését a háború és a gazdasági nehézségek közepette.

A védelmi kérdések is központi szerepet kaptak a tárgyalásokon. Szviridenko kifejezte elismerését Szlovákia folyamatos pénzügyi és energetikai támogatása iránt, miközben kiemelte, hogy Ukrajnának kulcsszerepe lesz a jövőbeli újjáépítésben, amelyben Szlovákia is aktívan részt vehet.

Oktatás és nemzeti identitás

A megbeszélések egyik kiemelt témája az ukrán menekült gyerekek oktatása volt. Szlovákia támogatja olyan iskolák létrehozását, amelyek segítenék a háború elől menekült gyerekeket abban, hogy megőrizzék kapcsolataikat hazájukkal, és biztosítsák számukra a tanulás lehetőségét. Szviridenko hangsúlyozta, hogy az oktatás segít az ukrán fiatalok tudásszintjének megőrzésében, ami kulcsfontosságú a jövőbeli társadalmi és gazdasági újjáépítés szempontjából.

Fico és Szviridenko egyetértettek abban, hogy a nemzeti identitás kérdése is meghatározó szerepet kapott a találkozón. Fico, bár elismerte Ukrajna uniós csatlakozásának fontosságát, hangsúlyozta Szlovákia nemzeti szuverenitásának védelmét, és kijelentette, hogy nem kívánnak olyan politikai lépéseket támogatni, amelyek sértik az ország hagyományos értékeit.