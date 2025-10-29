A Szociális Biztosító (SP) és a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ új űrlapot vezet be november 1-jétől, szombattól az elektronikusan kiállított betegszabadság (ePN) igazolására – tájékoztatott weboldalán a betegbiztosító.
Szombattól megújul az ePN űrlapja
Szombattól már nem fogadja el a biztosító a régi űrlapot. A biztosító hozzátette, az új űrlap kidolgozásánál figyelembe vették az észrevételeket, és kiküszöbölték a hiányosságokat. Az ePN űrlapjának másolatát a kezelőorvos állítja ki, például a beteg kérésére, vagy ha technikai akadályok merülnek fel, és nem lehet kiállítani az ePN-t.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Korábbi cikkek a témában
2024. 07.30.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.